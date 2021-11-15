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В США начали испытания пушки для нового вертолета

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Источник изображения: Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Испытания нового вооружения начали в США. Пушка Гатлинга калибра 20 миллиметров предназначена для вертолета, который разрабатывают в рамках проекта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Об этом сообщает Flight Global.

Армия США начала летные испытания нового орудия в октябре. Пушку General Dynamics XM915 установили на модифицированный вертолет UH-60 Black Hawk, который используют для испытания отдельных узлов FARA.

XM915 получила три ствола и электрический привод. Скорострельность пушки составляет 1500 выстрелов в минуту. Издание отмечает, что одноствольные системы, которые используют на американских вертолетах, способны производить 1025 выстрелов в минуту.

О разработке новой пушки калибра 20 миллиметров стало известно в марте. Журнал Popular Mechanics отметил, что американские вертолеты получат орудие, которое позволит поражать легкобронированную технику. Варианты пушки для FARA разрабатывали компании General Dynamics и Northrop Grumman.

В марте 2020 года в США выбрали компании Bell и Sikorsky для создания демонстрационных образцов новых вертолетов в рамках программы FARA. Перспективная разработка заменит разведывательные вертолеты Bell OH-58D Kiowa и часть ударных McDonnell Douglas AH-64 Apache. Новые вертолеты представят в 2023 году.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
Bell OH-58
UH-60
М-91
Компании
Bell Helicopter
General Dynamics
MD Helicopters
Northrop Grumman
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
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