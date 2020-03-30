Войти
Lenta.ru

США на замену AH-64 Apache выбрали «убийцу» российской «Арматы»

334
0
0
Источник изображения: Фото: U.S. Army / Wikimedia

Армия Соединенных Штатов выбрала компании Bell (дочерняя Textron) и Sikorsky (куплена Lockheed Martin) для создания в рамках конкурса Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) замены почти 200 многоцелевым вертолетам Bell OH-58D Kiowa и половине парка армейских McDonnell Douglas AH-64 Apache, пишет журнал Vertical.

Издание напоминает, что осенью 2023 года компании должны предоставить армии первые демонстрационные образцы вертолетов Bell 360 Invictus и Sikorsky Raider X.

В феврале американская компания Bell выпустила в Twitter рекламный ролик, в котором вертолет 360 Invictus «убивает» перспективные российские боевые машины Т-14 и Т-15 платформы «Армата».

Всего в тендере FARA принимали участие пять компаний. Кроме Bell и Sikorsky, в конкурсе со своими предложениями были задействованы компании Boeing, AVX (в сотрудничестве с L3Harris Technologies) и Karem. Серийное производство новых вертолетов должно стартовать в 2028 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AH-64
Bell OH-58
S-97 Raider
Армата
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Lockheed-Martin
MD Helicopters
Sikorsky Aircraft
Textron
Похожие новости
19.03.2020
Армия США выбрала летательные аппараты SB&gt;1 Defiant и V-280 Valor для продолжения работ по FLRAA
10.03.2020
Проклятие команчи
25.03.2019
Первый полет демонстратора скоростного многоцелевого вертолета Sikorsky Boeing SB-1 Defiant
29.12.2018
Презентация демонстратора скоростного многоцелевого вертолета Sikorsky Boeing SB 1 Defiant
25.10.2010
От винта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 10:18
  • 311
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным