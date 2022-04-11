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В США назвали процент готовности нового боевого вертолета

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Рендерное изображение перспективного разведывательно-ударного вертолета, предлагаемого корпорацией Boeing на конкурс армии США по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA)
Рендерное изображение перспективного разведывательно-ударного вертолета, предлагаемого корпорацией Boeing на конкурс армии США по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).
Источник изображения: Boeing

В США оценили готовность прототипа боевого вертолета будущего. Вертолет Raider X, который разрабатывает компания Sikorsky (входит в Lockheed Martin) в рамах программы армии США Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), готов на 85 процентов. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что процесс создания перспективного вертолета ускорили на 50 процентов по сравнению с темпами производства прошлых моделей. Также компания Sikorsky завершила сборку второго фюзеляжа, который отправят на испытания.

В 2020 году американские военные выбрали вертолеты Bell 360 Invictus и Sikorsky Raider X для участия во втором этапе программы FARA. Перспективный вертолет может заменить легкие машины Bell OH-58 Kiowa, которые эксплуатируют с 1967 года.

Ранее стало известно, что прототипы вертолетов Bell 360 Invictus и Sikorsky Raider X получат новый двигатель в октябре. В США приступили к испытаниям силового агрегата General Electric T901 мощностью 3000 лошадиных сил.

В марте экспериментальный вертолет Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant впервые совершил длительный перелет. Новый вертолет может заменить Sikorsky UH-60 Black Hawk, который эксплуатируют с 1979 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bell OH-58
S-97 Raider
UH-60
Компании
Boeing
General Electric
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
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