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Перспективный вертолет Defiant совершил длительный перелет

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SB>1 Defiant
SB>1 Defiant.
Источник изображения: Sikorsky/Boeing

Экспериментальный вертолет Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant впервые совершил длительный перелет. Его разрабатывают в рамках программы армии США Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA). Об этом сообщает Breaking Defense.

Прототип вертолета вылетел из испытательного центра Sikorsky в штате Флорида. За семь часов Defiant преодолел дистанцию около 1300 километров. В сообщении отмечается, что расход топлива оказался меньше, чем ожидалось. Defiant совершил две дозаправки.

Программу FLRAA инициировали в 2019 году. Военные планируют найти замену многоцелевым вертолетам Sikorsky UH-60 Black Hawk, которые эксплуатируют с 1979 года.

В программе FLRAA также принимает участие компания Bell Textron с конвертопланом V-280 Valor. Армия США выберет новый вертолет летом, а эксплуатацию машины начнут после 2030 года.

Ранее в публикации Defense News сообщили о начале испытаний двигателя T901 в США. Силовой агрегат предназначен для перспективного ударного вертолета, который разрабатывают в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

В феврале вертолет UH-60 Black Hawk совершил первый полет полностью в беспилотном режиме. Вертолет получил систему Sikorsky MATRIX, которая предназначена для управления летательным аппаратом в условиях ограниченной видимости.

В октябре 2021 года Defiant побил рекорд скорости в прямом горизонтальном полете. Самолет развил скорость 457 километров в час.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Defiant SB1
UH-60
V-280
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Sikorsky Aircraft
Textron
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