Вертолет Defiant побил рекорд скорости

Демонстратор многоцелевого военного вертолета Defiant побил собственный предыдущий рекорд скорости в прямом горизонтальном полете, развив скорость 247 узлов (457 километров в час). Соответствующее видео полета вертолета с реактивным самолетом компания Sikorsky опубликовала в Facebook.

В комментарии к ролику сообщается, что таким образом компании Sikorsky и Boeing продемонстрировали правильность использованных в Defiant технических решений, который должен отвечать требованиям программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) армии Соединенных Штатов.

В октябре 2020 года вертолет Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant развил скорость по прямой 211 узлов (более 390 километров в час), а на спуске — 232 узла (около 420 километров в час).

В марте 2019-го на аэродроме в Уэст-Палм-Бич состоялся первый полет демонстратора SB>1 Defiant.

Максимальная взлетная масса вертолета составляет 14,5 тонны. Заявленная крейсерская скорость летательного аппарата должна равняться 460 километрам в час. Машина вмещает до 18 человек. SB>1 Defiant создается американскими компаниями Sikorsky (входит в корпорацию Lockheed Martin) и Boeing в рамках проекта FVL, предполагающего обновление парка американских военных вертолетов после 2030 года.

Иван Потапов