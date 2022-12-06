Лавров заявил, что отсутствие диалога РФ и США по стратстабильности чревато лавинообразным повышением рисков

Москва вынуждена постоянно посылать США и НАТО сигналы о недопустимости прямого столкновения ядерных держав

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "замороженное" состояние диалога с США по стратегической стабильности чревато лавинообразным повышением рисков.

"С сожалением констатируем, что в настоящий момент стратегический диалог России и США, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами и несущих особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, удерживается Вашингтоном в "замороженном" состоянии", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

Он напомнил, что последним осязаемым результатом совместных усилий на этом направлении стала договоренность о продлении ДСНВ на пять лет.

"Понятно, что в отсутствие переговорной работы по поддержанию стратегической стабильности имеющиеся проблемы будут копиться. Это чревато лавинообразным повышением рисков", - подчеркнул Лавров.

Обращение опубликовано на сайте МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул: "В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями".

"Вынуждены регулярно посылать наши предупредительные сигналы на этот счёт. Но вместо того, чтобы отнестись к ним серьёзно, на Западе их злонамеренно искажают и обвиняют нас в использовании "риторики угроз", - сказал Лавров.