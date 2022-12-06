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Военное обозрение

В МИД Финляндии заявили, что сегодня страна «становится на шаг ближе к вступлению в НАТО»

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Источник изображения: topwar.ru

МИД Финляндии заявляет о том, что страна «становится на шаг ближе к вступлению в НАТО». Во внешнеполитическом ведомстве Финляндии используют такую трактовку, рассказывая о внесении в парламент страны законопроекта о вступлении в Североатлантический военный блок.

Финский кабинет министров внёс на рассмотрение депутатского корпуса несколько документов, включая Североатлантический договор, а также соглашение о статусе НАТО и национальных представителей.

Без ратификации этих документов в парламенте страны принятие в состав альянса невозможно. Но в случае с Финляндией не приходится сомневаться в том, что парламентарии ратификационные мероприятия проведут с требуемым для верхушки альянса результатом.

После этого будет необходимо, что соответствующие соглашения по поводу принятия в состав НАТО одобрили все 30 членов этого западного военного блока. К настоящему моменту с этим для Финляндии (и для соседней с ней Швеции) есть проблемы. Если 28 членов НАТО расширение за счёт Финляндии и Швеции одобряют, то Турция и Венгрия, также входящие в состав Североатлантического альянса, пока выступают против.

В Хельсинки и Стокгольме считают, что уже в ближайшее время (не без помощи США) вопросы отказа Анкары и Будапешта одобрить заявку на членство будут улажены.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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