Войти
Военное обозрение

В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»

190
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На Украине завершаются испытания нового барражирующего боеприпаса, созданного для уничтожения российской бронетехники. Как заявили в компании "Укроборонпром", в боевые подразделения беспилотник должен поступить до конца этого года.

"Укроборонпром" сообщил об успешных испытаниях новейшего ударного беспилотника, разработанного специально для борьбы с бронетехникой российской армии. О самом дроне-камикадзе известно мало, в Киеве секретят данные о разработке. На сегодняшний день известно, масса боевой части БПЛА составит 75 кг, а дальность применения - до 1 тысячи километров.

Как заявляется, на данный момент беспилотник прошел все необходимые испытания, осталось только протестировать его на возможность работы при действующих системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего он должен отправиться в войска.

Мы переходим к этапу испытания под действием РЭБ (...) После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года - стараемся обещания соблюсти

- говорится в сообщении "Укроборонпрома".

О создании нового барражирующего боеприпаса для ВСУ стало известно еще в октябре, в Киеве позиционируют его как некий ответ российским "Гераням", которые на Украине продолжают называть иранскими Shahed 136. Где будет производиться новый дрон-камикадзе и в каких объемах не сообщается.

Стоит отметить, что повторить успех российских "Гераней" Киеву вряд ли удастся, поскольку у России сильная система противовоздушной обороны, научившаяся бороться с любыми беспилотниками. Российские же БПЛА действовали при фактическом отсутствии ПВО у Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.09.2020
Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС (Европейська правда, Украина)
02.07.2020
Уничтожение авиационной отрасли – следствие кадровой политики в Украине
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
05.09.2016
Китайская Мрия. Кто выиграет от продажи суперсамолета
15.07.2014
В Белоруссии готов к испытаниям новый беспилотный летательный комплекс
25.06.2014
Оборонная промышленность на постсоветском пространстве. Часть III
14.04.2014
Невидимое оружие Российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 08:33
  • 39300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 06:56
  • 1
Военный эксперт рассказал о задачах БРК «Бастион» на Курильских островах
  • 05.12 13:57
  • 1
Военкор призвал не затягивать с «отключением» тылов противника от электричества
  • 05.12 13:51
  • 1
Венгрия выступает против европейского плана помощи Украине
  • 05.12 13:38
  • 113
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 05.12 13:31
  • 1
В Кремле считают, что символика в поддержку бойцов СВО внесла вклад в объединение нации
  • 05.12 13:19
  • 1
Расчет БЛА "Орлан-10" ЦВО вскрывает пути подвоза боеприпасов националистов в зоне проведения СВО
  • 05.12 13:12
  • 10
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 05.12 12:59
  • 6
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 05.12 11:02
  • 0
Бескорыстная Польша вводит оплату проживания для украинских беженцев
  • 05.12 10:17
  • 4
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 05.12 09:23
  • 1
В США рассказали о первом боевом подразделении с российским Су-57
  • 04.12 16:44
  • 2
Запад боится пойти на уступки Путину — даже ради мира на Украине
  • 04.12 16:36
  • 3
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 04.12 13:15
  • 2
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря