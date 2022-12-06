В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»

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На Украине завершаются испытания нового барражирующего боеприпаса, созданного для уничтожения российской бронетехники. Как заявили в компании "Укроборонпром", в боевые подразделения беспилотник должен поступить до конца этого года.

"Укроборонпром" сообщил об успешных испытаниях новейшего ударного беспилотника, разработанного специально для борьбы с бронетехникой российской армии. О самом дроне-камикадзе известно мало, в Киеве секретят данные о разработке. На сегодняшний день известно, масса боевой части БПЛА составит 75 кг, а дальность применения - до 1 тысячи километров.

Как заявляется, на данный момент беспилотник прошел все необходимые испытания, осталось только протестировать его на возможность работы при действующих системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего он должен отправиться в войска.

Мы переходим к этапу испытания под действием РЭБ (...) После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года - стараемся обещания соблюсти

- говорится в сообщении "Укроборонпрома".

О создании нового барражирующего боеприпаса для ВСУ стало известно еще в октябре, в Киеве позиционируют его как некий ответ российским "Гераням", которые на Украине продолжают называть иранскими Shahed 136. Где будет производиться новый дрон-камикадзе и в каких объемах не сообщается.

Стоит отметить, что повторить успех российских "Гераней" Киеву вряд ли удастся, поскольку у России сильная система противовоздушной обороны, научившаяся бороться с любыми беспилотниками. Российские же БПЛА действовали при фактическом отсутствии ПВО у Украины.