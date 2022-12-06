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ТАСС

Эксперт заявил, что на Западе пока сохраняется общий настрой на военное решение по Украине

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ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: earthquake-today.info

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов указал на неоднородность позиций чиновников в администрации США по украинскому кризису

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Споры в администрации США и в целом на Западе по украинскому конфликту будут продолжаться, но пока сохраняется общий знаменатель в пользу продолжения боевых действий. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Президент США Джо Байден сделал двусмысленное заявление, что он вроде как готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но на тех условиях, которые Россию явно не устраивают. Проблема в том, что у администрации Байдена, как у Запада в целом, нет единой позиции по украинскому конфликту", - сказал собеседник агентства.

"Эти споры будут продолжаться, - полагает он. - Но предпосылок к урегулированию со стороны Запада в краткосрочной перспективе я не вижу". По словам Суслова, "пока на Западе сохраняется общий знаменатель в пользу нахождения ресурсов для военной помощи Украине", продолжения боевых действий.


Разные позиции на Западе

Эксперт указал на неоднородность позиций чиновников в администрации США по украинскому кризису. Так, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли предпочитает урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем как можно скорее. "Потому что он понимает, что одержать победу на поле боя невозможно, так как военные резервы в США исчерпываются, а в Европе уже полностью исчерпались, - пояснил Суслов. - И вообще он понимает, что ему Китай надо сдерживать, потому что Китай объявлен главным стратегическим противником Соединенных Штатов".

Другую сторону, как указал аналитик, заняла заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая снова заявила о необходимости нанести стратегическое поражение России. "Поэтому внутри администрации Байдена единства нет, - подчеркнул Суслов. - Внутри Запада тоже единства нет, поскольку есть такие, как Польша, Великобритания, страны Балтии, которые солидарны с Викторией Нуланд, а есть такие, как президент Франции Эмманюэль Макрон, которые скорее солидарны с Марком Милли".


Предложение Байдена

На прошлой неделе Байден заявил, что готов обсуждать с Путиным возможность завершения боевых действий на Украине, но не планирует в ближайшее время таких контактов, считая, что Москва сначала должна принять определенные решения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что Кремль не готов к переговорам с Соединенными Штатами, если их условием является "уход с Украины", однако российский лидер, по его словам, в целом был и остается открытым для контактов. 

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