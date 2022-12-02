Президент Белоруссии сообщил о росте количества провокаций вблизи госграницы

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина под любым предлогом пытается втянуть войска НАТО в конфликт, а белорусские силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи белорусской госграницы.

"Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств - членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши", - сказал Лукашенко в четверг на совещании с силовым блоком, его слова приводит агентство БелТА.

Вместе с тем президент отметил, что Белоруссии удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против страны. "Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси", - сказал Лукашенко. Он отметил, что тем не менее необходимо "постоянно отслеживать, видеть и не пропустить - ни в коем случае не пропустить - признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против страны".

По его словам, западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки. "Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом", - сказал он.

Президент обратил внимание, что одновременно "со стороны беглой оппозиции все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории Беларуси". "Отдельные из этих беглых не просто предатели, но экстремисты в квадрате. По-другому назвать их не могу. Уже открыто, не стесняясь призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже о том, что на территории Беларуси проживают их родственники", - подчеркнул Лукашенко.