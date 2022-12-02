В Союзе журналистов заявили, что освещение СВО со стороны СМИ должно быть осторожным

Владимир Соловьев напомнил, что у Гитлера личным врагом был диктор Левитан, а у Киева и Запада врагами стали российские журналисты.

Как отметил глава СЖР Владимир Соловьев, "главное - не навредить военным"

МОСКВА, 1 декабря. ТАСС/. Новый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против ее безопасности, никак не повлияет на работу СМИ. Однако журналистам в период проведения специальной военной операции (СВО) нужно быть особенно осторожными, чтобы не навредить военным, сообщил ТАСС в четверг глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Ранее ФСБ утвердила новый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против ее безопасности. Приказ вступил в силу с 1 декабря 2022 года.

"Юристы из центра юридической помощи СЖР считают, что этот приказ никак не повлияет на работу СМИ. Полного запрета на обсуждение специальной военной операции законодательством не установлено, эти вопросы регулярно поднимаются в СМИ, а также в Telegram-каналах военкоров. Главное - не навредить военным", - сказал он.

Соловьев также напомнил, что работа с информацией в период проведения СВО требует от журналистов определенной осторожности и знания нормативных актов.

В приказе ФСБ сведения делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно-производственные, не содержащие гостайну. Полный список таких сведений включает 61 пункт. Среди них - сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а также о преступлениях в армии и ее моральном состоянии. Также целый ряд пунктов посвящен защите информации об отечественной космической программе.