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В немецком издании Bild вышел материал, в котором обсуждается возможное влияние наступившей зимы на ход боевых действий на Украине. Немецкие авторы, которые ещё недавно писали о том, что «Владимир Путин рассчитывает на генерала-мороза», теперь решили поменять свою «логику» на диаметрально противоположную, заявляя, что «зима поможет Украине побеждать, освобождать большие территории».

Из статьи в упомянутом издании, известном своей русофобией, читатель, судя по задумке авторов, должен сделать «единственный правильный для себя вывод»: при наступлении зимних холодов на Украине российские военные тяготы и невзгоды испытывать будут, а украинские – нет.

В материале утверждается, что у российской армии «вопиющая нехватка зимней одежды, зимних спальных мешков, чая и материалов для обогрева».

Из статьи немецких авторов:

У русских нет никаких убежищ и укрытий. Часто нет даже окопов, земля промёрзла, рыть их невозможно, поэтому придётся зимовать под открытым небом – под ударами украинских военных. Нет тёплой пищи, чая, а температура там уже опускается до минус 15. Они вынуждены разжигать костры, что их выдаёт.

В конечном итоге авторы Bild пишут, что «зимой России может потерять 100 тысяч военнослужащих, поэтому Путин запрашивает переговоры».

Из материала немецкого автора, сидящего в тёплой студии со светом и горячей водой – посыл для украинцев:

Но на эти запросы нужно отвечать однозначно: никаких переговоров!

Немецкий автор в своих измышлениях забывает о том, что если у украинской армии такие «тёплые и оборудованные позиции», то российская армия может их занять… Так, в принципе и происходит уже сегодня на ряде направлений, включая Артёмовское и Авдеевско-Марьинское.

Забывает (а точнее сознательно не говорит) автор и о том, что Украина погружается в энергетический кризис, уже сейчас более чем на 70 процентов завися от поставок извне. Любая заминка в таких поставках, будь то топливо, генераторы, аккумуляторы, не говоря уже об оружии и боеприпасах, приводит к крайне негативным последствиям для киевского режима. Поэтому можно сколько угодно писать о том, что «никаких переговоров с Россией вести нельзя», но рано или поздно ситуация придёт к тому, что такие переговоры уже, в принципе, и самой России перестанут быть сколько-нибудь интересны.