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Военное обозрение

Космические силы США работают над созданием системы предупреждения на случай запуска северокорейских ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Благодаря усилиям нового вида вооружённых сил США [Космические силы] было создано командование в Индо-Тихоокеанском регионе. Как заявил командующий Космическими силами (КС) генерал Джон Рэймонд (уже в отставке), параллельно с этим идёт активная работа по созданию системы предупреждения на случай запуска ракет КНДР.

Выступая на вебинаре, организованном Американским институтом космических исследований имени Митчелла, генерал, глава объединённого космического командования США, Джеймс Дикинсон изложил план по развёртыванию американских космических войск в Индо-Тихоокеанском регионе.

Мы активно разрабатываем систему обнаружения, которая даст нам возможность отслеживать ракеты, запускаемые военными Северной Кореи, предупреждать о ракетном нападении нас и наших союзников

– отметил Дикинсон.

Американская армия, в составе которой находится Индо-Тихоокеанское командование ВС США, будет отвечать и за Восточную Азию, а также Индо-Тихоокеанский регион, сосредотачивая своё внимание и на КНР. Новый командующий Космическими силами США Шанс Зальцман, сменивший на этом посту своего предшественника Рэймонда, заявил о важности этого нового вида ВС в данном регионе, особенно в контексте «угрозы», исходящей от Китая – главного соперника Штатов.

Отметим, что решение о расширении своего военного присутствия в Азии КС США происходит на фоне растущей напряжённости в этом регионе. При участии американских войск, недавно прошли совместные военные учения Южной Кореи и Японии в ответ на ракетные испытания Пхеньяна. В этом месяце Северная Корея уже успешно запустила свои баллистические ракеты. Одновременно с этим участились и визиты американских конгрессменов на Тайвань, в то время как китайское руководство выражает своё недовольство в связи с действиями Вашингтона.

Напомним, что Россия обвинила США и НАТО в попытке милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона.

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