Западная пресса: Такого возрождения военного производства в Европе, как в настоящее время, не наблюдалось со времён холодной войны

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Похоже, что конфликт на Украине стал весьма прибыльном делом для предприятий ВПК стран Восточной Европы: несколько крупных производителей оружия заявили о существенном увеличении экспорта Киеву своего вооружения и боеприпасов. Такого возрождения военного производства в Европе, как в настоящее время, не наблюдалось со времён холодной войны.
Как сообщает информационное агентство Reuters, помимо США и Великобритании – основных экспортёров военной техники для украинцев, восточноевропейские страны также начали предпринимать активные усилия для занятия своей ниши на оружейном рынке. Их военные заводы существенно нарастили производство не только оружия, но и военного снаряжения для помощи Украины.
– отметил гендиректор польской оружейной компании PGZ Себастьян Хвалек.
Стоит подчеркнуть, что PGZ – государственная корпорация, в подчинении которой находятся более 50 компаний, специализирующихся на производстве вооружения и боеприпасов – от БТР до БПЛА. В планы военного концерна на ближайшее десятилетие входит строительство новых оружейных заводов. На эти цели уже предусмотрено порядка 1,8 млрд долларов
Столкнулись восточноевропейские страны и с необходимостью наращивания темпов производства оружия как старого, так и нового образцов сразу же после начала спецоперации на Украине - после того как советские склады с оружием и боеприпасами были израсходованы.
В завершении отметим, что наращивание поставок вооружения Киеву никак не способствуют завершению конфликта, напротив, лишь затягивая его. Но для США и ряда других стран Запада - это идеальный сценарий.