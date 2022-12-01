Западная пресса: Такого возрождения военного производства в Европе, как в настоящее время, не наблюдалось со времён холодной войны

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Похоже, что конфликт на Украине стал весьма прибыльном делом для предприятий ВПК стран Восточной Европы: несколько крупных производителей оружия заявили о существенном увеличении экспорта Киеву своего вооружения и боеприпасов. Такого возрождения военного производства в Европе, как в настоящее время, не наблюдалось со времён холодной войны.

Как сообщает информационное агентство Reuters, помимо США и Великобритании – основных экспортёров военной техники для украинцев, восточноевропейские страны также начали предпринимать активные усилия для занятия своей ниши на оружейном рынке. Их военные заводы существенно нарастили производство не только оружия, но и военного снаряжения для помощи Украины.

Принимая во внимание тот факт, что конфликт на Украине всё ещё продолжается, назрела необходимость увеличения экспорта военной продукции в ближайшие годы с целью выхода на новые рынки сбыта. Уже в следующем году мы планируем произвести переносные ЗРК в количестве 1000 единиц, что более чем в 1,5 раза превышает объёмы за прошлый год (600), а также 2020 год (350 единиц). Только за этот год экспортная выручка от гаубиц, гранатомётов, бронежелетов, стрелкового оружия и боеприпасов достигнет 1,5 млрд $

– отметил гендиректор польской оружейной компании PGZ Себастьян Хвалек.

Стоит подчеркнуть, что PGZ – государственная корпорация, в подчинении которой находятся более 50 компаний, специализирующихся на производстве вооружения и боеприпасов – от БТР до БПЛА. В планы военного концерна на ближайшее десятилетие входит строительство новых оружейных заводов. На эти цели уже предусмотрено порядка 1,8 млрд долларов

Столкнулись восточноевропейские страны и с необходимостью наращивания темпов производства оружия как старого, так и нового образцов сразу же после начала спецоперации на Украине - после того как советские склады с оружием и боеприпасами были израсходованы.

В завершении отметим, что наращивание поставок вооружения Киеву никак не способствуют завершению конфликта, напротив, лишь затягивая его. Но для США и ряда других стран Запада - это идеальный сценарий.