Войти
Военное обозрение

Западная пресса: Такого возрождения военного производства в Европе, как в настоящее время, не наблюдалось со времён холодной войны

538
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Похоже, что конфликт на Украине стал весьма прибыльном делом для предприятий ВПК стран Восточной Европы: несколько крупных производителей оружия заявили о существенном увеличении экспорта Киеву своего вооружения и боеприпасов. Такого возрождения военного производства в Европе, как в настоящее время, не наблюдалось со времён холодной войны.

Как сообщает информационное агентство Reuters, помимо США и Великобритании – основных экспортёров военной техники для украинцев, восточноевропейские страны также начали предпринимать активные усилия для занятия своей ниши на оружейном рынке. Их военные заводы существенно нарастили производство не только оружия, но и военного снаряжения для помощи Украины.

Принимая во внимание тот факт, что конфликт на Украине всё ещё продолжается, назрела необходимость увеличения экспорта военной продукции в ближайшие годы с целью выхода на новые рынки сбыта. Уже в следующем году мы планируем произвести переносные ЗРК в количестве 1000 единиц, что более чем в 1,5 раза превышает объёмы за прошлый год (600), а также 2020 год (350 единиц). Только за этот год экспортная выручка от гаубиц, гранатомётов, бронежелетов, стрелкового оружия и боеприпасов достигнет 1,5 млрд $

– отметил гендиректор польской оружейной компании PGZ Себастьян Хвалек.

Стоит подчеркнуть, что PGZ – государственная корпорация, в подчинении которой находятся более 50 компаний, специализирующихся на производстве вооружения и боеприпасов – от БТР до БПЛА. В планы военного концерна на ближайшее десятилетие входит строительство новых оружейных заводов. На эти цели уже предусмотрено порядка 1,8 млрд долларов

Столкнулись восточноевропейские страны и с необходимостью наращивания темпов производства оружия как старого, так и нового образцов сразу же после начала спецоперации на Украине - после того как советские склады с оружием и боеприпасами были израсходованы.

В завершении отметим, что наращивание поставок вооружения Киеву никак не способствуют завершению конфликта, напротив, лишь затягивая его. Но для США и ряда других стран Запада - это идеальный сценарий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
15.04.2022
Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
24.05.2021
Жесткая европейская сила: милитаризация Евросоюза вызывает большие беспокойства (The Guardian, Великобритания)
22.02.2021
"Они уже перебрасывают корабли и самолеты": что происходит в Черном море
29.01.2021
The Times (Великобритания): США вывезли из Ливии российский ракетный комплекс
25.12.2020
Главные военно-политические уроки – 2020
10.02.2020
Странная закономерность: Небензя о попытках защитить боевиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 23:12
  • 39026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:32
  • 1
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 01.12 15:14
  • 1
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 13:55
  • 2
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 01.12 12:16
  • 1
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 01.12 12:04
  • 1
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 01.12 10:53
  • 0
Ускоренная милитаризация Польши. Сколько польское минобороны потратило в 2022 году
  • 30.11 21:19
  • 3
Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"