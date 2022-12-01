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ТАСС

В Пентагоне обсуждают обеспечение работы Starlink на Украине

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Источник изображения: gazeta.ru

В ведомстве отметили, что продолжат переговоры с компаниями по подключению SpaceX к системе спутниковой связи

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. США обсуждают пути поддержания работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, но сами за эти услуги не платят. Об этом во вторник на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер в связи с сообщениями о повышении тарифов на услуги Starlink на Украине.

"Мы продолжаем переговоры с компаниями по подключению SpaceX (компания, которая разработала систему Starlink) к системе спутниковой связи в том, что касается Украины. Но на данный момент у меня нет каких-то новостей на этот счет", - сказал он.

"США и министерство обороны в частности ничего не платят Starlink за работу этих систем на Украине", - добавил он.

Во вторник украинские СМИ сообщили, что Starlink повысит стоимость услуг за пользование спутниковым интернетом для украинских пользователей с $60 до $75 в месяц с 29 декабря.

27 февраля Илон Маск заявил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины. В марте американские СМИ сообщали, что украинская армия использует спутниковую группировку Starlink для нанесения ударов по российским войскам в условиях отсутствия альтернативных каналов связи. По данным украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова, с февраля Украина получила более 20 тыс. терминалов Starlink от доноров и партнеров, из них 5 тыс. при поддержке польского правительства.

В середине октября Маск заявил, что компания не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине, однако позднее сообщил, что продолжит сам оплачивать работу системы спутниковой связи, несмотря на финансовые потери для компании. В настоящий момент компания Маска SpaceX предоставляет ряд спутников за свой счет, а за оставшиеся, по утверждениям украинских властей, Киев платит самостоятельно. Обслуживание одного терминала обходится в $2,5-4,5 тыс. в месяц. 

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Страны
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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