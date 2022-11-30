Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ

Александр Авдеев отметил, что "единство многонационального российского народа непоколебимо и никому не удастся поставить его под сомнение"

РИМ, 29 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев передал протест по поводу опубликованных в издающемся американскими иезуитами журнале Americamagazine высказываний Папы Римского о приписываемых российским военнослужащим жестокостях.

"Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана, выразив возмущение странными высказываниями, приписываемыми Папе Римскому Франциску в его интервью, вышедшем на портале Americamagazine, опубликованном в США. Российская сторона возмущена упоминаемыми якобы имевшими место жестокостями со стороны российских военнослужащих в ходе СВО на Украине", - сообщил во вторник посол корреспонденту ТАСС.

Дипломат отметил, что "единство многонационального российского народа непоколебимо и никому не удастся поставить его под сомнение".

Папа Римский Франциск в интервью назвал чеченцев и бурят "самой жестокой частью российских войск на Украине". В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Франциска, сказала, что его заявления демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины.

При этом ранее по возвращении из Королевства Бахрейн Папа Римский, комментируя конфликт на Украине, сказал, что не верит в жестокость русского народа, потому что "русский народ - это великий народ". Франциск вместе с этим допустил, что ответственность лежит "на наемниках, на солдатах, которые идут на войну как на авантюру".