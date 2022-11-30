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ТАСС

Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ

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Посол России в Ватикане Александр Авдеев
Посол России в Ватикане Александр Авдеев.
Источник изображения: Овчаров Антон Владимирович/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons

Александр Авдеев отметил, что "единство многонационального российского народа непоколебимо и никому не удастся поставить его под сомнение"

РИМ, 29 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев передал протест по поводу опубликованных в издающемся американскими иезуитами журнале Americamagazine высказываний Папы Римского о приписываемых российским военнослужащим жестокостях.

"Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана, выразив возмущение странными высказываниями, приписываемыми Папе Римскому Франциску в его интервью, вышедшем на портале Americamagazine, опубликованном в США. Российская сторона возмущена упоминаемыми якобы имевшими место жестокостями со стороны российских военнослужащих в ходе СВО на Украине", - сообщил во вторник посол корреспонденту ТАСС.

Дипломат отметил, что "единство многонационального российского народа непоколебимо и никому не удастся поставить его под сомнение".

Папа Римский Франциск в интервью назвал чеченцев и бурят "самой жестокой частью российских войск на Украине". В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Франциска, сказала, что его заявления демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины.

При этом ранее по возвращении из Королевства Бахрейн Папа Римский, комментируя конфликт на Украине, сказал, что не верит в жестокость русского народа, потому что "русский народ - это великий народ". Франциск вместе с этим допустил, что ответственность лежит "на наемниках, на солдатах, которые идут на войну как на авантюру". 

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Страны
Бахрейн
Россия
США
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
30.11.2022 15:29
О времена, о нравы !!!
"Мардюхай", на украине отменяет православие, РПЦ как в рот воды набрало... , идёт "подковерная возня" , всё не как не поделят "тридцать серебряников" и некто не заглядывает, что будит через 5-10 лет...
Всё таки нужно "набраться смелости", и решать "вопрос" навсегда и решительно...
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