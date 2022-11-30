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ТАСС

В США заявили, что лидеры НАТО обсуждают возможность поставить Киеву МиГ-29 и F-16

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Бывший верховный главнокомандующий ОВС альянса в Европе Джеймс Ставридис считает, что Запад должен усилить помощь Киеву в вопросе противовоздушной обороны

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран НАТО вернулись к идее поставить на Украину истребители МиГ-29, а также более современные американские F-16. Об этом во вторник в колонке для агентства Bloomberg сообщил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"Главы стран НАТО вновь обсуждают возможность предоставить Киеву советские истребители МиГ-29 (о готовности направить их Киеву ранее заявляла Польша) или даже многофункциональные и простые в освоении американские F-16, которые имеются в избытке", - написал Ставридис. Он напоминает, что Североатлантический альянс отказался от этого плана в первые дни военного конфликта и советует ему существенно нарастить поддержку Киева с воздуха.

"Запад должен усилить помощь Киеву в вопросе противовоздушной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский, конечно же, хочет, чтобы НАТО ввела над страной бесполетную зону и часто призывает Запад "закрыть небо" Украины. Вероятнее, он получит системы ПВО "Железный купол", ЗРК Patriot и, возможно, тактические истребители", - полагает Ставридис. Он подчеркивает, что на данный момент преимущество в воздухе принадлежит российским ВВС, получившим серьезный боевой опыт в Сирии. 

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Страны
Польша
Сирия
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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