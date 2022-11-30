Войти
ТАСС

В Бундестаге заявили, что Шольц мог счесть передачу германских танков Украине провокацией

431
0
0
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Михаил Климентьев/ ТАСС

Канцлер ФРГ ранее заявлял, что Германия не будет поставлять Киеву вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе передачи германских танков Украине была вызвана "российским нарративом" о том, что использование такой техники станет провокацией. Такое мнение выразил депутат Бундестага от находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер в интервью телеканалу NTV.

"На мой взгляд, нерешительность канцлера была вызвана российским нарративом о том, что использование немецких танков против российских войск было бы провокацией", - сказал он.

Шольц ранее заявлял, что Германия не будет поставлять Киеву вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2. Украинская сторона неоднократно требовала от Берлина их предоставления. За передачу этих боевых систем высказывались представители либералов и "зеленых", однако канцлер до сих пор остается непреклонным в этом вопросе и не раз ссылался на то, что танки не предоставляют Киеву даже США. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
05.09.2022
Премьер Украины заявил, что страна рассчитывает получить от Германии танки Leopard 2
25.07.2022
Польша потребовала от Германии поставки танков Leopard 2A4 для оснащения одного танкового батальона
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
31.08.2016
Чудо на Висле
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
13.05.2013
Ан-124 доставил Т-90С в Перу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:16
  • 38966
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 12:12
  • 1
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем