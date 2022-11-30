В Бундестаге заявили, что Шольц мог счесть передачу германских танков Украине провокацией

Канцлер ФРГ ранее заявлял, что Германия не будет поставлять Киеву вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе передачи германских танков Украине была вызвана "российским нарративом" о том, что использование такой техники станет провокацией. Такое мнение выразил депутат Бундестага от находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер в интервью телеканалу NTV.

"На мой взгляд, нерешительность канцлера была вызвана российским нарративом о том, что использование немецких танков против российских войск было бы провокацией", - сказал он.

Шольц ранее заявлял, что Германия не будет поставлять Киеву вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2. Украинская сторона неоднократно требовала от Берлина их предоставления. За передачу этих боевых систем высказывались представители либералов и "зеленых", однако канцлер до сих пор остается непреклонным в этом вопросе и не раз ссылался на то, что танки не предоставляют Киеву даже США.