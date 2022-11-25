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В США заметили снятые с вооружения стелс-самолеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ударные стелс-самолеты F-117A Nighthawk («Ночной ястреб»), которые сняли с вооружения Военно-воздушных сил (ВВС) США, заметили в небе над долиной Панаминт. На соответствующий снимок обратило внимание издание «МК».

На фотографии видна пара F-117A, которые сопровождают самолет-заправщик KC-46A Pegasus. Малозаметный самолет предназначен для скрытного проникновения через систему противовоздушной обороны. «Ночной ястреб» совершил первый полет в 1981 году, а в 2008 году самолеты этого типа сняли с вооружения.

В марте стало известно, что разработчики российского легкого тактического самолета Су-75 учли недочеты F-117A, который отличался недостаточной устойчивостью и управляемостью.

В сентябре 2021 года F-117 заметили в международном аэропорту Фресно Йосемити. Пара самолетов прибыла на базу 144-го истребительного крыла ВВС США для участия в учениях. F-117A имитировали самолеты условного противника.

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Страны
США
Продукция
Checkmate
F-117
КС-46
Проекты
Военные учения
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