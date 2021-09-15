В США заметили списанные стелс-самолеты

В международном аэропорту Фресно Йосемити в США заметили необычные летательные аппараты. Пара списанных стелс-самолетов F-117 прибыла на базу 144-го истребительного крыла Военно-воздушных сил (ВВС) США. Самолеты примут участие в учениях в качестве «самолетов-агрессоров», сообщает The Drive.

Представители 144-го истребительного крыла рассказали, что самолеты прибыли для участия в учениях с использованием самолетов F-15C/D. Малозаметные самолеты F-117 будут имитировать цели, которые не похожи на распространенные самолеты ВВС США. Выбор F-117 в качестве «агрессора» также обусловлен распространением технологий малозаметности на самолетах потенциального противника.

Самолеты F-117 сняли с вооружения в 2008 году, заменив их истребителями F-22 Raptor. Поэтому многие пилоты не видели этот самолет в небе. Это позволяет использовать F-117 для тренировок пилотов по идентификации малозаметных и незнакомых целей.

Lockheed F-117 Night Hawk совершил первый полет в 1981 году. За девять лет производства было собрано 64 единицы F-117. Малозаметный самолет предназначен для скрытного преодоления системы противовоздушной обороны противника и атаки важных наземных целей. Самолет получил характерный граненый фюзеляж и крыло большой стреловидности. Эти особенности способствуют низкой заметности F-117.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал американские самолеты F-35 «настоящими летающими гробами». По его словам, американский самолет уступает российскому Су-57, а недостатки конструкции могут привести к потере экипажа F-35.

Даниил Иринин