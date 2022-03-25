Войти
Lenta.ru

В российском Су-75 учли недостатки американского F-117

320
0
0
Полноразмерный прототип истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate
Полноразмерный прототип истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

При создании перспективного российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, были учтены и исправлены недостатки американского стелс-самолета F-117А Nighthawk. Об этом говорится в патенте к истребителю, опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности, сообщает ТАСС.

В документе указано, что одной из задач разработчиков ЛТС было устранение недостатков самолетов вроде F-117А Nighthawk. «Однако недостатком данного летательного аппарата являются плохие взлетно-посадочные характеристики, а также недостаточная устойчивость и управляемость летательным аппаратом», — написано в патенте.

В документе подчеркивается, что «техническим результатом, на достижение которого направлено заявленное изобретение, является повышение устойчивости и управляемости летательного аппарата без ухудшения характеристик радиолокационной заметности».

Там же говорится, что модель ЛТС, которая уже запатентована, прошла испытания в аэродинамических трубах.

В июле 2021 года «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Checkmate
F-117
Компании
ОАК
Роспатент
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Похожие новости
19.11.2021
В США обозначили критерий успешности российского Су-75
16.11.2021
Глава "Ростеха" Чемезов: истребитель Checkmate экономически выгоднее F-35
15.11.2021
Чемезов обосновал экономические выгоды российского Checkmate против американского F-35
30.09.2021
В США указали место российского Су-57
09.08.2021
Украинский конструктор заявил о шпионаже при создании российского Су-75
26.07.2021
Воздушное оснащение: какие новинки показали на МАКС-2021
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 15:22
  • 128
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 25.03 15:12
  • 20584
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.03 14:43
  • 2
Подводные рифы спецоперации
  • 25.03 14:18
  • 49
Япония запросила нового мирового порядка
  • 25.03 13:17
  • 4102
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.03 12:52
  • 1
Австралия объявила о создании Военно-космического командования
  • 25.03 12:44
  • 15
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 25.03 08:16
  • 7
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 25.03 07:05
  • 1
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 25.03 06:34
  • 2
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 25.03 04:42
  • 1
Песков пригрозил НАТО
  • 25.03 04:33
  • 3
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 25.03 04:03
  • 1
Песков: Минобороны даст информацию о потерях ВС РФ на Украине, когда посчитает нужным
  • 25.03 02:29
  • 10
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 25.03 02:15
  • 26
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников