«Сухой» запатентовал новый однодвигательный истребитель

Компания «Сухой» запатентовала новый однодвигательный легкий тактический самолет (ЛТС) под названием Checkmate. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст патента, размещенном на сайте Роспатента.

«Изобретение относится к области авиации, в частности к легким тактическим самолетам, имеющим малую радиолокационную заметность», — говорится в тексте.

Отмечается, что хвостовое оперение Checkmate выполнено V-образным, воздухозаборник находится в нижней части фюзеляжа. Он также обладает повышенной устойчивостью и управляемостью без ухудшения характеристик радиолокационной заметности.

Checkmate выполнен с применением технологий малозаметности. Внутри расположен внутрифюзеляжный отсек для авиационных средств поражения класса «воздух-воздух» и «воздух - поверхность». Истребитель способен поднимать в воздух груз свыше семи тонн. Одновременно он может поражать до шести целей.

Впервые Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, серийное производство будет запущено в 2025 году.