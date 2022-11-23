Укрепление статуса великой арктической державы: президент РФ о строительстве нового ледокольного флота в России

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22 ноября под руководством президента Владимира Путина состоялась церемония подъёма флага РФ на атомном ледоколе «Урал» проекта 22220 и одновременный спуск на воду однотипного судна «Якутия». Это самые большие и мощные ледоколы в мире; благодаря постройке всей линейки судов, которая ведётся на Балтийской верфи, Россия обеспечит надёжную навигацию через Северный Ледовитый океан, несмотря на постоянный рост грузоперевозок в этом регионе.
В текущем году грузооборот по Северному морскому пути должен составить 34 млн тонн, к 2035 – уже свыше 200 млн т, принося доходы в размере 33 трлн руб. и налоги в сумме 13 трлн.
Как отметил президент в связи с этим событием, реализация программы обновления ледокольного флота укрепит статус РФ в качестве великой арктической державы. Ранее к службе приступили первые два судна проекта 22220 – «Арктика» и «Сибирь», продемонстрировав высокую эффективность своей работы. Как планируется, «Урал» войдёт в строй к концу текущего года, «Якутия» - в конце 2024 года, а «Чукотка» - в 2026 году. При этом на дальневосточной верфи «Звезда» ведётся постройка сверхмощного ледокола «Россия» (реактор на 120 мегаватт), которому уступают даже гиганты проекта 22220 (мощностью 60 МВт).
- пояснил президент, указав, что Москва готова сотрудничать в сфере перевозок через Северный Ледовитый океан с заинтересованными в совместной работе странами.
При постройке новых ледоколов вовлекается максимальное количество отечественных подрядчиков, чтобы достигнуть полного суверенитета в столь важной производственной сфере. Так, если в 2021 году на Балтийском заводе работало 3 тыс. чел., то сейчас уже 6 тыс. Ведётся подготовка к строительству дизельных ледоколов, выход которых на маршруты, в частности в Обской губе, позволит высвободить мощные атомные суда для несения службы в океане.
Всего с 2012 года для работы в северных широтах было построено 20 ледоколов и судов ледокольного класса. В ближайшее время эта «флотилия» пополнится ещё 70 судами, обеспечив российское господство в Арктике.