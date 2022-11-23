Укрепление статуса великой арктической державы: президент РФ о строительстве нового ледокольного флота в России

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22 ноября под руководством президента Владимира Путина состоялась церемония подъёма флага РФ на атомном ледоколе «Урал» проекта 22220 и одновременный спуск на воду однотипного судна «Якутия». Это самые большие и мощные ледоколы в мире; благодаря постройке всей линейки судов, которая ведётся на Балтийской верфи, Россия обеспечит надёжную навигацию через Северный Ледовитый океан, несмотря на постоянный рост грузоперевозок в этом регионе.

В текущем году грузооборот по Северному морскому пути должен составить 34 млн тонн, к 2035 – уже свыше 200 млн т, принося доходы в размере 33 трлн руб. и налоги в сумме 13 трлн.

Как отметил президент в связи с этим событием, реализация программы обновления ледокольного флота укрепит статус РФ в качестве великой арктической державы. Ранее к службе приступили первые два судна проекта 22220 – «Арктика» и «Сибирь», продемонстрировав высокую эффективность своей работы. Как планируется, «Урал» войдёт в строй к концу текущего года, «Якутия» - в конце 2024 года, а «Чукотка» - в 2026 году. При этом на дальневосточной верфи «Звезда» ведётся постройка сверхмощного ледокола «Россия» (реактор на 120 мегаватт), которому уступают даже гиганты проекта 22220 (мощностью 60 МВт).

Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути

- пояснил президент, указав, что Москва готова сотрудничать в сфере перевозок через Северный Ледовитый океан с заинтересованными в совместной работе странами.

При постройке новых ледоколов вовлекается максимальное количество отечественных подрядчиков, чтобы достигнуть полного суверенитета в столь важной производственной сфере. Так, если в 2021 году на Балтийском заводе работало 3 тыс. чел., то сейчас уже 6 тыс. Ведётся подготовка к строительству дизельных ледоколов, выход которых на маршруты, в частности в Обской губе, позволит высвободить мощные атомные суда для несения службы в океане.

Всего с 2012 года для работы в северных широтах было построено 20 ледоколов и судов ледокольного класса. В ближайшее время эта «флотилия» пополнится ещё 70 судами, обеспечив российское господство в Арктике.