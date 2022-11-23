Войти
Военное обозрение

Укрепление статуса великой арктической державы: президент РФ о строительстве нового ледокольного флота в России

62
0
0

Источник изображения: topwar.ru

22 ноября под руководством президента Владимира Путина состоялась церемония подъёма флага РФ на атомном ледоколе «Урал» проекта 22220 и одновременный спуск на воду однотипного судна «Якутия». Это самые большие и мощные ледоколы в мире; благодаря постройке всей линейки судов, которая ведётся на Балтийской верфи, Россия обеспечит надёжную навигацию через Северный Ледовитый океан, несмотря на постоянный рост грузоперевозок в этом регионе.

В текущем году грузооборот по Северному морскому пути должен составить 34 млн тонн, к 2035 – уже свыше 200 млн т, принося доходы в размере 33 трлн руб. и налоги в сумме 13 трлн.

Как отметил президент в связи с этим событием, реализация программы обновления ледокольного флота укрепит статус РФ в качестве великой арктической державы. Ранее к службе приступили первые два судна проекта 22220 – «Арктика» и «Сибирь», продемонстрировав высокую эффективность своей работы. Как планируется, «Урал» войдёт в строй к концу текущего года, «Якутия» - в конце 2024 года, а «Чукотка» - в 2026 году. При этом на дальневосточной верфи «Звезда» ведётся постройка сверхмощного ледокола «Россия» (реактор на 120 мегаватт), которому уступают даже гиганты проекта 22220 (мощностью 60 МВт).

Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути

- пояснил президент, указав, что Москва готова сотрудничать в сфере перевозок через Северный Ледовитый океан с заинтересованными в совместной работе странами.

При постройке новых ледоколов вовлекается максимальное количество отечественных подрядчиков, чтобы достигнуть полного суверенитета в столь важной производственной сфере. Так, если в 2021 году на Балтийском заводе работало 3 тыс. чел., то сейчас уже 6 тыс. Ведётся подготовка к строительству дизельных ледоколов, выход которых на маршруты, в частности в Обской губе, позволит высвободить мощные атомные суда для несения службы в океане.

Всего с 2012 года для работы в северных широтах было построено 20 ледоколов и судов ледокольного класса. В ближайшее время эта «флотилия» пополнится ещё 70 судами, обеспечив российское господство в Арктике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Похожие новости
23.11.2022
Балтзавод спустил на воду атомный ледокол «Якутия»
22.10.2020
Мишустин рассказал о развитии парка атомных ледоколов в России
20.08.2020
Замсекретаря Совбеза: Арктика имеет большое военно-стратегическое значение
18.06.2020
Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
09.12.2019
Частные инвесторы профинансируют строительство двух атомных ледоколов проекта 22220
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 01:15
  • 3
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 01:06
  • 38331
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.11 00:51
  • 1
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 22.11 21:46
  • 1
ЕС хочет построить новые торговые пути в обход России
  • 22.11 21:43
  • 1
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договорённостей по Сирии
  • 22.11 21:12
  • 2
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 22.11 21:10
  • 1
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 22.11 21:06
  • 1
Власти Германии назвали состав очередного пакета военной помощи Украине
  • 22.11 15:07
  • 11
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 22.11 12:00
  • 1
«Сфера»: спутниковая группа цифрового прорыва
  • 22.11 11:22
  • 0
НАТО наращивает ударную группировку у границ Союзного государства
  • 22.11 10:38
  • 1
Бондарев заявил об отсутствии у Киева ресурсов для наступления на Крым
  • 22.11 10:17
  • 1
Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей
  • 22.11 09:18
  • 1
В России впервые представили дрон «Барражирующий Камикадзе»
  • 22.11 09:00
  • 2
Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации