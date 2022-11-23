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Военное обозрение

В МИД Украины заявили о встрече с иранскими специалистами по вопросу «недопустимости военных поставок российским войскам»

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Источник изображения: topwar.ru

Глава пресс-службы украинского МИД Олег Николенко заявил о встрече украинской и иранской экспертных групп, которые обсуждали «вопросы военно-технического сотрудничества Ирана с Россией». По утверждению Николенко, на встрече украинские эксперты «заявили иранцам о недопустимости передачи иранского вооружения российским войскам».

Спикер украинского МИД:

Экспертная встреча с иранской стороной состоялась. Я не могу озвучить всех её подробностей, но могу сказать одно: мы продолжаем принимать жёсткие меры для исключения поставок иранского оружия России.

Напомним, что ранее в Иране признали факт поставки беспилотников в РФ, однако отметив, что было это ещё до начала российской спецоперации и в небольших количествах. Украинская сторона заявляет, что Иран якобы поставляет в Россию беспилотники сотнями и даже собирается поставить баллистические ракеты с дальностью поражения целей до 700 км. При этом в Киеве не могут разумно объяснить, а на каком основании он вмешивается в вопросы сотрудничества других стран? Или есть какой-то договор, запрещающий России и Ирану торговать друг с другом тем, чем государства хотят?

Видимо, Киев настолько уверен в своих информационной непогрешимости и всемирном всемогуществе, что всерьёз считает, что имеет право выставлять претензии тому же Ирану. Мало того, Киев сам себя убедил в том, что поставлять оружие в мире могут только ему.

Тем временем в зарубежной прессе обсуждается недавний визит в украинскую столицу британского премьера Риши Сунака. Говорится о том, что Сунак «убеждал Зеленского в необходимости смягчить переговорные позиции в отношении России». В офисе Зеленского эти публикации пока не комментируют.

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Иран
Россия
Украина
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