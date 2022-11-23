Сотрудник чешского военного университета: Киев расходует слишком много боеприпасов для артиллерии западного образца

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В западных изданиях всё чаще выходят материалы о запредельном превышении украинской армией лимитов использования боеприпасов. Ранее американские эксперты, оценивая ситуацию, заявляли, что интенсивность стрельбы из артиллерии производства стран НАТО на Украине такая, что за пару недель орудие отстреливает предельно допустимое для эксплуатации ствола количество снарядов. В этой связи украинской армии нужно постоянно находиться в режиме ожидания не только подвоза новых боеприпасов от стран НАТО, но и самостоятельно искать возможности по ремонту и техобслуживанию натовской военной техники.

В чешской прессе по этому поводу вышло интервью со Зденеком Петрашом, являющимся сотрудником университета национальной обороны Чешской Республики. Чешский военный эксперт отметил, что «украинская армия находится в состоянии почти постоянного дефицита артиллерийских боеприпасов». Как только боеприпасы подвозятся в зону боёв в достаточном количестве, оказывается, что при высокой интенсивности их использования этой «достаточности» хватает на три-четыре дня в лучшем случае.

Петраш:

Киев расходует слишком много боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии западного образца, также велик расход материальных средств, получаемых из-за рубежа.

По словам сотрудника военного университета Чехии, сейчас Украина снова находится в ожидании поставок боеприпасов и ремонта ранее поставленной артиллерии, которая изношена до предела.

Напомним, что стало известно о готовности поставить Украине партию боеприпасов калибра 155 мм министерством обороны такой страны как Люксембург. Это при учёте того, что армия Люксембурга по численности менее стандартного батальона и вряд ли у неё сколько-нибудь существенные наличествующие арсеналы (запасы 155-мм снарядов).

Проблему, как отмечено, можно было бы решить за счёт начала производства боеприпасов натовского калибра на самой Украине, но вероятность создания новых производств в этой стране сейчас минимальна. Мало того, любой такой завод может испытать на себе прилёт российских дронов и ракет ещё на этапе организации работ.