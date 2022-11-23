Вторая по малочисленности армии страна Европы решила помочь Украине отправкой армейских автомобилей и боеприпасов

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Одна из самых скромных по своей оснащённости и количеству личного состава армий НАТО решила оказать помощь Украине военной техникой. Речь идёт о принятом решении в герцогстве Люксембург.

Министерство обороны этой малой европейской страны, обладающей армией численностью около 500 человек, заявило о решении отправить на Украину несколько армейских автомобилей. Они отправились на восток в автофургонах.

Об этом заявил глава люксембургского Минобороны Франсуа Бауш, по словам которого, для нужд украинской армии направлены армейские автомобили «Хамви» (HMMWV). При этом речь идёт об одном из первых поколений этой бронетехники.

Также, по словам Бауша, Люксембург рассматривает возможность поставить Украине партию 155-мм артиллерийских снарядов и дронов.

Заявление о том, для ВСУ отправляют HMMWV и готовятся отправить снаряды натовского калибра 155-мм говорит с одной стороны о том, что и Люксембургу приходится (хочет он того или нет) демонстрировать так называемую «евроатлантическую солидарность» с партнёрами, помогающими Украине. С другой стороны – о том, что запасы вооружения и боеприпасов в других странах Европы для передаче Украине не безграничны. Так, стало известно, что промышленность стран НАТО выпускает не более 88 тысяч боеприпасов калибра 155 мм в год, а украинские войска ведут среднесуточный расход боеприпасов в зоне боёв в количестве около 5 тысяч. Даже если продолжать вливать огромные средства в американский ВПК, то это не позволит в сжатые сроки выйти на новые уровни производства боеприпасов, в первую очередь из-за отсутствия достаточного числа производственных линий и занятых в таком производстве специалистов.

Для справки: армия Люксембурга является второй по малочисленности в Европе. Меньше только армия крошечного государства Сан-Марино, в которой официально числится 99 человек.