В случае кибератак на порты ФРГ НАТО не сможет быстро помочь союзникам

Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес предупредил, что в случае кибератак на немецкие порты Бремерхафен или Гамбург НАТО не сможет оперативно отправить военное подкрепление союзникам. Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Бремерхафен и Гамбург на самом деле являются наиболее важными морскими портами... для США будет очень трудно обеспечивать подкрепление", - уверен бывший генерал НАТО.

Ходжес заявил, что киберзащита играет не менее значимую роль, чем противоракетная оборона. Он упомянул о вирусе NotPetya, который в 2017 году негативно повлиял на деятельность разных компаний.

Генерал выразил обеспокоенность продажей доли терминала в порту Гамбурга китайской государственной судоходной компании Cosco . По мнению военного, Китай получит доступ к объектам критической транспортной инфраструктуры и при желании сможет причинить вред.

Берлин ранее разрешил Cosco стать участником операционной компании контейнерного терминала в порту Гамбурга, при этом китайская компания приобретет 24,9 процента акций.