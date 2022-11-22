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В случае кибератак на порты ФРГ НАТО не сможет быстро помочь союзникам

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Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес
Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес предупредил, что в случае кибератак на немецкие порты Бремерхафен или Гамбург НАТО не сможет оперативно отправить военное подкрепление союзникам. Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Бремерхафен и Гамбург на самом деле являются наиболее важными морскими портами... для США будет очень трудно обеспечивать подкрепление", - уверен бывший генерал НАТО.

Ходжес заявил, что киберзащита играет не менее значимую роль, чем противоракетная оборона. Он упомянул о вирусе NotPetya, который в 2017 году негативно повлиял на деятельность разных компаний.

Генерал выразил обеспокоенность продажей доли терминала в порту Гамбурга китайской государственной судоходной компании Cosco . По мнению военного, Китай получит доступ к объектам критической транспортной инфраструктуры и при желании сможет причинить вред.

Берлин ранее разрешил Cosco стать участником операционной компании контейнерного терминала в порту Гамбурга, при этом китайская компания приобретет 24,9 процента акций.

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Китай
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