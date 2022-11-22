Посол в Бангкоке заявил, что Россия и Таиланд готовят двусторонние документы по космосу

Евгений Томихин также отметил, что Таиланд является весьма крупным инвестором в российский агропром

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москва и Бангкок в настоящее время готовят двусторонние документы по взаимодействию в области космоса. Об этом заявил в понедельник посол России в Таиланде Евгений Томихин в эфире телеканала "Россия-24".

"Таиланд страна самодостаточная, по крайней мере, он старается быть самодостаточной страной, поэтому развивает абсолютно все отрасли науки, производства. <...> Космос для нас не новая тема. Мы достаточно давно взаимодействуем с таиландскими партнерами. Сейчас готовятся двусторонние документы по линии ведомств: по линии нашего Роскосмоса и соответствующего ведомства в Таиланде", - сказал дипломат.

Посол также отметил, что Таиланд является весьма крупным инвестором в российский агропром. "Корпорация CP Foods инвестировала почти $2 млрд в наш сельскохозяйственный сектор, - добавил он. - Таиландская сторона продолжает размышлять над новыми направлениями, в том числе и в плане инвестирования в нашу экономику, в сельское хозяйство. Морепродукция может стать новым направлением".

По словам Томихина, объем торговли между РФ и Таиландом в прошлом году составил около $3 млрд.