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Финляндия закупает еще 38 самоходных гаубиц К9 в Южной Корее

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Министерство обороны Финляндии сообщило 18 ноября 2022 года, что министр обороны страны Антти Кайкконен утвердил закупку в Южной Корее еще 38 дополнительных 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder. Финансовый комитет правительства Финляндии одобрил данное приобретение на своем заседании 17 ноября. Общая стоимость закупки составит около 134,4 млн евро, и она будет финансироваться из второго дополнительного ассигнования для финского министерства обороны, выделенного для ускоренного приобретения военного имущества для вооруженных сил Финляндии в свете событий на Украине.

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder южнокорейского производства в составе бронетанковой бригады финской армии (с) reservilainen.fi

Данные 38 самоходных гаубиц К9 закупаются в счет полного реализации опциона к заключенному в феврале 2017 года контракту на приобретение Финляндией 48 самоходных гаубиц К9 из наличия армии Южной Кореи, Контракт включал опцион еще на 48 систем К9, также из наличия. Закупка первых десяти дополнительных К9 в период 2021-2022 годов стоимостью 30 млн евро была утверждена министром обороны Финляндии в октябре 2021 года. Теперь решено полностью реализовать опцион, так что в итоге финская армия должна суммарно иметь 96 самоходных гаубиц К9, поставки которых будут завершены финнам к концу 2027 года.

Напомним, что контракт 2017 года c южнокорейским государственным внешнеторговым объединением KOTRA на приобретение Финляндией 48 самоходных гаубиц К9 из наличия армии Южной Кореи был заключен на сумму 146 млн евро, включая стоимость обучения, запасных частей и сервисной поддержки. Поставки должны быть произведены министерству обороны Финляндии с 2017 по 2024 годы. Контракт включал опцион на возможность приобретения дополнительно 48 гаубиц К9, который теперь реализован.

Гаубицы К9 (получившие финское обозначение 155 PSH K9 FIN и название Moukari - метательный молот) заменяют в Оборонительных силах Финляндии устаревшие советские 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" (финское обозначение 122 PSH 74), которые были в количестве 72 единиц приобретены в 1992 году из наличия армии бывшей ГДР.

Первая партия из четырех закупленнных САУ К9 поступила в Финляндию в феврале 2018 года, первая боеготовая батарея этих систем была сформирована к концу 2020 года в составе бронетанковой бригады финской армии в Парола. По финским источникам, к настоящему времени финская армия получила суммарно не менее 24 систем. Финские САУ К9 оснащаются АСУ ICS (Integrated Combat System) производства норвежской группы Kongsberg.

САУ К9 закуплены в Европе также вооруженными силами Эстонии (суммарно 24 единицы из наличия южнокорейской армии, поставки были начаты в 2020 году) и Норвегией (28 машины новой постройки, поставки были начаты в 2019 году).

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Страны
Норвегия
Украина
Финляндия
Эстония
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Гвоздика
Компании
Kongsberg
Проекты
2020-й год
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