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Эстония заказала в Южной Корее еще шесть самоходных гаубиц К9

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Южнокорейская компания Hanwha Defense (оборонный дивизион группы Hanwha) 20 августа 2020 года сообщила о подписании контракта на поставку Эстонии еще шести 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder, в дополнение к заказанным Эстонией в 2018 году 12 самоходным гаубицам этого типа.

Испытания первой поставленной армии Норвегии южнокорейской 155-мм/52 самоходной гаубицы К9 Thunder (Vidar) на норвежском полигоне Østlandet, декабрь 2019 года © Eirik Helland Urke

Напомним, что в июне 2018 года Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) подписал c южнокорейским государственным внешнеторговым объединением KOTRA и объединением Hanwha Land Systems (ныне Hanwha Defense) первый контракт стоимостью 46 млн евро на приобретение из наличия армии Южной Кореи 12 самоходных 155-мм/52 гаубиц К9 Thunder.

В октябре 2019 года министерство обороны Эстонии приняло решение приобрести в Южной Корее еще шесть самоходных гаубиц К9 в дополнение к 12 заказанным ранее. Приобретение шести дополнительных САУ планировалось осуществить на средства примерно в 20 млн евро, сэкономленные министерством обороны Эстонии на закупках в 2019 году. По заявлению главы RKIK Кусти Салма, контракт 2018 года на закупку 12 гаубиц К9 включал семилетний опцион на возможную закупку еще 12 таких САУ, и теперь часть этого опциона реализована.

Заказанные в 2018 году первые 12 САУ К9 должны поступить в Эстонию несколькими партиями с конца 2020 года (когда прибудут первые две установки) по 2023 год и будут переданы на вооружение артиллерийского дивизиона 1-й пехотной бригады эстонской армии в 2021 году (сейчас этот дивизион, дислоцированный в Тапа, оснащен приобретенными у Германии 155-мм/39 буксируемыми гаубицами FН-70 и полученными от Финляндии советскими 122-мм буксируемыми гаубицами Д-30). Приобретение теперь еще шести САУ К9 позволит сформировать в составе дивизиона третью батарею данных систем. Все приобретаемые САУ имеют возраст 10-12 лет и перед отправкой в Эстонию пройдут капитальный ремонт силами Hanwha Defense.

Подлежащие снятию с вооружения дивизиона 1-й эстонской пехотной бригады буксируемые гаубицы FH-70 будут после этого законсервированы, хотя их дальнейшая судьба пока не определена.

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Страны
Германия
Норвегия
Финляндия
Эстония
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Проекты
2020-й год
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