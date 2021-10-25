Финляндия закупает дополнительные самоходные гаубицы К9 в Южной Корее

Как сообщило 21 октября 2021 года министерство обороны Финляндии, министр обороны страны Антти Кайкконен утвердил закупку в Южной Корее в 2021 году пяти дополнительных 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder и уполномочил Департамент материально-технического обеспечения Сил обороны Финляндии осуществить дополнительную закупку следующих пяти таких систем в 2022 году. Данные 10 самоходных гаубиц К9 закупаются в счет реализации опциона к заключенному в феврале 2017 года контракту на приобретение Финляндией 48 самоходных гаубиц К9 из наличия армии Южной Кореи.

Одна из первых южнокорейских 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder ( Moukari), поступивших в состав бронетанковой бригады финской армии, сентябрь 2019 года (с) министерство обороны Финляндии

Напомним, что контракт 2017 года c южнокорейским государственным внешнеторговым объединением KOTRA на приобретение Финляндией 48 самоходных гаубиц К9 из наличия армии Южной Кореи был заключен на сумму 146 млн евро, включая стоимость обучения, запасных частей и сервисной поддержки. Поставки должны быть произведены министерству обороны Финляндии с 2017 по 2024 годы. Контракт включал опцион на возможность приобретения дополнительного количества гаубиц К9, который теперь частично реализован. Стоимость закупки 10 опционных орудий составит 30 млн евро (без НДС).

Гаубицы К9 (получившие финское название Moukari - метательный молот) должны заменить в Оборонительных силах Финляндии устаревшие советские 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" (финское обозначение 122 PSH 74), которые были в количестве 72 единиц приобретены в 1992 году из наличия армии бывшей ГДР.

Первая партия из четырех закупленнных САУ К9 поступила в Финляндию в феврале 2018 года, первая боеготовая батарея этих систем была сформирована к концу 2020 года в составе бронетанковой бригады финской армии в Парола. По финским источникам, к настоящему времени финская армия получила суммарно 17 систем. Финские САУ К9 оснащаются АСУ ICS (Integrated Combat System) производства норвежской группы Kongsberg.

САУ К9 закуплены в Европе также вооруженными силами Эстонии (суммарно 18 единиц из наличия южнокорейской армии, поставки были начаты в 2020 году) и Норвегией (24 машины новой постройки, поставки были начаты в 2019 году).

Одна из первых южнокорейских 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder ( Moukari), поступивших в состав бронетанковой бригады финской армии, сентябрь 2020 года (с) www.reservilainen.fi