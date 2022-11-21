В Белоруссии создают специальное подразделение для действий в случае попытки свержения властей

Фото иллюстрационное
Источник изображения: topwar.ru
В Белоруссии начинается формирование нового подразделения спецназа, главной задачей которого станет борьба с диверсантами и членами незаконных вооруженных формирований в случае введения военного положения или других чрезвычайных ситуаций.
Новое подразделение заступит на службу уже до Нового года, в его состав войдут офицеры и контрактники, имеющие опыт действия в рамках ОДКБ в Казахстане. Кроме того, бойцы в обязательно порядке будут изучать ход боевых действий на Украине.
- заявил командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.
Кроме заявленных задач, новое подразделение будет привлекаться для решения и других в рамках военного положения или чрезвычайного положения, бойцы будут обязаны обеспечивать правовой порядок. На сегодняшний день в каждой бригаде Внутренних войск имеется рота спецназа, также имеется специальный отряд быстрого реагирования, но они не предназначены для действий в случае попыток свергнуть законные власти. Новое подразделение создается для действий именно в таких условиях.
- заявил Карпенков.