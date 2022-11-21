В Белоруссии создают специальное подразделение для действий в случае попытки свержения властей

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В Белоруссии начинается формирование нового подразделения спецназа, главной задачей которого станет борьба с диверсантами и членами незаконных вооруженных формирований в случае введения военного положения или других чрезвычайных ситуаций.

Новое подразделение заступит на службу уже до Нового года, в его состав войдут офицеры и контрактники, имеющие опыт действия в рамках ОДКБ в Казахстане. Кроме того, бойцы в обязательно порядке будут изучать ход боевых действий на Украине.

Мы создаем большую часть, батальон специального назначения, который будет располагаться в Минске, но задачи будет выполнять и по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, если понадобится - для ведения войсковой разведки, радиоэлектронной разведки

- заявил командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.

Кроме заявленных задач, новое подразделение будет привлекаться для решения и других в рамках военного положения или чрезвычайного положения, бойцы будут обязаны обеспечивать правовой порядок. На сегодняшний день в каждой бригаде Внутренних войск имеется рота спецназа, также имеется специальный отряд быстрого реагирования, но они не предназначены для действий в случае попыток свергнуть законные власти. Новое подразделение создается для действий именно в таких условиях.

В ближайшее время, буквально до Нового года эта часть будет существовать. Она серьезно усилит боевой потенциал и боевые возможности органов внутренних дел

- заявил Карпенков.