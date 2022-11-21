Новое испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17»

Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что утром 18 ноября 2022 года в КНДР был произведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Согласно данным южнокорейских военных, запуск ракеты был произведен из района международного аэропорта Сунан близ Пхеньяна по высотной баллистической траектории, ракета достигла высоты 6100 км и ее головная часть упала в заданном районе Японского моря на расстоянии около 1000 км, продолжительность полета составила 66 минут, при этом была достигнута скорость М=22. Согласно западным данным, в данном пуске состоялось второе полномасштабное успешное летное испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" ("Хвасонпхо-17", Hwasong 17, американское обозначение КN-28), максимальная дальность которой оценивается более 15000 км, что дает ей возможность достигать любой точки на территории США.

Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", 18.11.2022 (с) ЦТАК

Одновременно 18 ноября КНДР в сторону Японского моря были произведены четыре пуска баллистических ракет средней дальности.

Напомним, что министерство обороны США 10 марта 2022 года сообщило, что проведенные КНДР ракетные пуски 26 февраля и 4 марта 2022 года стали первыми летными испытаниями новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" (Hwasong 17) на подвижном транспортере на 11-осном колесном шасси, впервые продемонстрированной на известном военном параде Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи 10 октября 2020 года. Оба испытания испытания в марте-апреле были проведены не на полную дальность (в пуске 4 марта дальность полета составила около 1000 км), и, видимо, преследовали целью отработку отдельных ступеней ракеты.

Впервые продемонстрированная на параде 10 октября 2020 года еще в макетном исполнении ракета "Хвасон-17" (первоначально обозначалась западными комментаторами как Hwasong 16, действительное название было сообщено на оборонной выставке "Самооборона-2021" в Пхеньяне в октябре 2021 года) имеет две ступени с жидкостными ракетными двигателями. Длина ракеты 26 м, диаметр 2,7 м. Запуск действительно производится с 11-осного подвижного транспортера.

Первая попытка полноценного летного испытания МБР "Хвасон-17", по западным данным, была произведена 16 марта 2022 года, но закончилась неудачей, поскольку ракета, запущенная из района аэропорта Сунан, взорвалась вскоре после старта на высоте около 20 км.

Первый успешный испытательный пуск МБР "Хвасон-17" был осуществлен 24 марта 2022 года, когда ракета, запущенная из района аэропорта Сунан по высотной баллистической траектории, достигла высоты 6248,5 км и ее головная часть упала в заданном районе Японского моря на расстоянии 1090 км. Время полета составило 67,5 минут.

Еще один запуск "Хвасон-17", по западным источникам, был произведен из Сунана 25 мая 2022 года, но ракета пролетела лишь 470 км, достигув высоты 780 км. Неясно, было ли это неудачным пуском или очередным "неполным" отработочным испытанием.

19 ноября 2022 года северокорейское официальное информационное агентство ЦТАК распространило сообщение под заголовками "Ядерным оружием - на ядерное оружие, лобовым противоборством - на лобовое противоборство. Торжественное заявление о твердой, неизменной воле ТПК к сражению с врагами. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте испытательным запуском МБР нового типа стратегических вооруженных сил КНДР", в котором говорится:

В обстановке строгого выполнения первейшей приоритетной стратегии по вопросам оборонного строительства нашей партии и правительства Республики, направленной на постоянное повышение сверхмощных и абсолютных ядерных сдерживающих сил, 18 ноября был произведен испытательный запуск МБР нового типа стратегических вооруженных сил КНДР.

Нынешний испытательный запуск произведен в недопустимой ситуации, когда безумная военная конфронтационная истерика США и враждебных сил, которые настойчиво приводят военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове к опасной грани, превышает лимит, а также даже на площадке ООН рационализируются лицемерные и разбойнические парадоксы, называющие каждое пользование правом суверенного государства на самозащиту провокацией.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) товарищ Ким Чен Ын руководил на месте испытательным запуском МБР нового типа.

С товарищем Ким Чен Ыном наблюдали за испытательным запуском главные кадры ЦК ТПК, в том числе Чо Ён Вон, Ли Иль Хван, Чон Хён Чхор, Ли Чхун Гир и Ким Чон Сик.

На месте запуска товарища Ким Чен Ына встретили генерал-полковник Чан Чхан Ха, руководящие кадры оборонной научно-исследовательской области и командиры Красной роты.

Испытательный запуск МБР нового типа произведен с целью проверки надежности системы вооружений и точности ее эксплуатации.

МБР нового типа "Хвасонпхо-17", запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4135 секунд, дальность полета составила 998 км, а максимальная высота - 6040,9 км. Ракета попала в намеченную акваторию в открытом море Корейского Восточного моря.

Результаты испытательного запуска ясно подтвердили надежность важной системы стратегических вооружений нового типа, которая будет представлять наши государственные стратегические силы, и мощную боевую характеристику как могущественнейшего в мире стратегического оружия.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, поощряя успех испытательного запуска, сказал, что он еще раз подтвердил, что наши ядерные вооруженные силы овладели очередной доверчивой могущественнейшей способностью подавлять любые ядерные угрозы.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил, что весьма опасная последняя ситуация, когда в зоне близ нашего государства наблюдается открытая военная угроза США и враждебных сил, актуальнее требует от нас практического ускорения повышения подавляющих сил ядерного сдерживания.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын упомянул о необходимости демонстрировать в нынешней ситуации более четкие действия США, Южной Корее и другим сателлитам, чтобы они поняли, что военные контрмеры на наши действия есть самоуничтожение, и поломали голову над мудрым выбором для улучшения их обстановки безопасности. Отметил, что следует наглядно показать сверхжесткую волю нашей партии и правительства к возмездию в ответ на безумные агрессивные военные учения врагов, пытающихся нарушить мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе. И заявил, что если американские империалисты будут дальше прибегать к военному блефу на Корейском полуострове и вокруг него, сосредоточиваясь в "усилении предоставления увеличенных сил сдерживания" союзникам и военных учениях, то наше военное реагирование станет более наступательным.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын торжественно заявил, что если враги будут продолжать угрожать нам, слишком часто ввозя ядерные ударные средства, то наша партия и правительство Республики будут решительно отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, а на лобовое противоборство - лобовым противоборством.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын еще раз подчеркнул стратегию нашей партии по вопросам оборонного строительства, направленную на непрерывное наращивание и укрепление стратегических ядерных оружий. И отметил, что оборонная научно-исследовательская область должна придавать более мощный импульс разработке стратегических оружий нашего образца, основанных на принципах чучхе, а части МБР и все тактические ядерные части должны с честью выполнять свое важное стратегическое задание в любой ситуации и в любой момент путем усиления с высокой бдительностью военной подготовки.

Все руководящие работники и ученые области науки в сфере обороны, бойцы части стратегических ядерных оружий дали твердую клятву стать абсолютными поклонниками и настоящими верными солдатами уважаемому товарищу Ким Чен Ыну, который вместе с любимой дочерью и супругой выехал на место исторического испытательного запуска важного стратегического оружия, являющегося важной вехой в укреплении ядерных вооруженных сил Республики, и лично руководил всем процессом испытательного запуска, а также горячо вдохновил ученых и бойцов в области обороны, вселил в мощное шествие к укреплению государственных стратегических ядерных вооруженных сил еще большую силу и стократную смелость, озарил путь к вечной победе. И они укрепили пламенную решимость и в дальнейшем ускоренными темпами наращивать наши мощные стратегические вооруженные силы и более незыблемо держать в руках ядерное оружие, чтобы вечно защищать партию и революцию, Родину и народ.

Также ЦТАК распространило официальные фотографии пуска 18 ноября. Судя по ним, при пуске присутствовали не только супруга Ким Чен Ына, но и впервые его дочь.

Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", 18.11.2022 (с) ЦТАК

Схема испытательного запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" 18.11.2022 (с) Yonhap

Схема испытательного запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" 18.11.2022 (с) Jonathan McDowell @planet4589