Первые испытания северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong 17

Министерство обороны США 10 марта 2022 года сообщило, что проведенные КНДР ракетные пуски 26 февраля и 4 марта 2022 года стали первыми летными испытаниями новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, впервые продемонстрированной на известном военном параде Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи 10 октября 2020 года. Согласно сообщениям американских СМИ, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете Hwasong 17 ("Хвасон-17") на подвижном транспортере на 11-осном колесном шасси.

Новая северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong 17 ("Хвасон-17") на подвижном транспортере на 11-осном колесном шасси во время первой демонстрации (в макетном исполнении) на военном параде Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи 10.10.2020 (с) via militaryrussia.ru

Согласно заявлению министерства обороны США, оба испытания были проведены не на полную дальность (в пуске 4 марта дальность полета составила около 1000 км), однако в будущем ожидаются испытания этой ракетной системы на полную дальность - возможно, замаскированные под космические запуски.

Впервые продемонстрированная на параде 10 октября 2020 года еще в макетном исполнении ракета Hwasong 17 (первоначально обозначалась комментаторами как Hwasong 16, действительное название было сообщено на оборонной выставке "Самооборона-2021" в Пхеньяне в октябре 2021 года) имеет две ступени с жидкостными ракетными двигателями. Длина ракеты 26 м, диаметр 2,7-2,9 м. Оценики предельной дальности этой ракеты достигают 13000 км. Запуск, как считается, осуществляется не с колесного транспортера (который является транспортером-установщиком), а со стартового стола.

Новая северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong 17 ("Хвасон-17") на подвижном транспортере на 11-осном колесном шасси во время первой демонстрации (в макетном исполнении) на военном параде Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи 10.10.2020 (с) via militaryrussia.ru