Испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в КНДР

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Испытание МБР "Хвасон-17" в КНДР

Официальное сообщение распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи:

Яркая демонстрация абсолютной силы и военного могущества чучхейской Кореи

Проведение испытательного запуска МБР нового типа

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил испытательным запуском МБР типа "Хвасон-17"

Пхеньян, 25 марта. /ЦТАК/- Под личным руководством Генерального секретаря ТПК, Председателя государственных дел КНДР, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына 24 марта 111 года чучхе (2022) проведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа "Хвасонпхо-17" стратегических сил КНДР.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 23 марта собственноручной подписью отдал приказ о проведении испытательного запуска МБР нового типа стратегических сил КНДР, а 24 марта посетил место испытательного запуска и лично руководил всем процессом испытательного запуска МБР типа "Хвасонпхо-17".

Глубоко вникнув в перспективные требования нашей революции, исходящие из круто изменяющейся международной политической ситуации, основной причины нарастающей с каждым днем военной напряженности на Корейском полуострове и неизбежности долговременной конфронтации с американским империализмом в сопровождении угрозы ядерной войны, товарищ Ким Чен Ын на VIII съезде ТПК выдвинул чучхейскую стратегию развития дела обороны государства и курс на продолжительное укрепление силы сдерживания ядерной войны. Он в авангарде организовал и руководил важнейшей борьбой за укрепление обороноспособности для осуществления этой стратегии и курса, при том уделял особое, приоритетное внимание разработке МБР нового типа, почти каждый день тщательно руководил и наметил направления разработки. Таким образом, усовершенствовал систему вооружения типа "Хвасонпхо-17" как сгусток чучхейской силы, творчество духа опоры на собственные силы, главное средство удара стратегических сил Республики и надежное средство сдерживания ядерной войны.

Работники, ученые, техники и героический рабочий класс оборонки, которые зарядили свои пламенные сердца идеями самостоятельной оборонной стратегии уважаемого товарища Ким Чен Ына и работали под его личным руководством, с творческим умом и непоколебимой духовной силой развернули активную борьбу за исследование, разработку и производство, в результате чего за короткий срок выработали МБР нового типа.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын во второй половине дня 24 марта лично на месте конкретно ознакомился с положением подготовки к испытательному запуску МБР нового типа "Хвасонпхо-17" и отдал приказ выйти на позицию запуска.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, который вышел на позицию запуска, детально и аккуратно руководил каждым процессом подготовки к запуску до последнего, вселил силу и смелость в ученых оборонной промышленности и ракетчиков, которые приняли участие в испытательном запуске, чтобы принести многозначительный момент, когда будет продемонстрирован на весь мир облик развития обороноспособности Республики с радикальной переменой.

Готово к испытательному запуску!

Наконец наступил момент исторического события.

Площадка для испытательного запуска в преддверии запуска огромного стратегического оружия охвачена пламенной волей всех ученых оборонной промышленности и рабочих в сфере оборонки объявить всему миру о рождении очередного мощного ударного ядерного средства чучхейской Кореи и демонстративно показать силы сдерживания ядерной войны КНДР.

Как только уважаемый товарищ Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами оборонной научно-исследовательской области занял центр управления запуском, на позиции запуска, на технических постах наблюдения за испытанием и в соответствующих НИИ объявлена боевая тревога для испытательного запуска МБР типа "Хвасонпхо-17".

Затем огневому подразделению передан приказ Генерального секретаря о запуске, а командир роты "Красное знамя", взявшей на себя задание испытательного запуска стратегического оружия, громко скомандовал "Огонь!".

В тот момент с потрясающим небо и землю грохотом, блестящим блеском поднялась в космос огромная субстанция, заряженная непреодолимой силой КНДР.

Испытательный запуск МБР произведен под самым большим углом с учетом безопасности окружающих стран.

МБР "Хвасонпхо-17", запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, поднялась до 6248,5 км (максимальной высоты) и пролетела 1090 км за 4052 секунды и точно попала в назначенную акваторию в открытом море Корейского Восточного моря.

В ходе нынешнего испытательного запуска явно подтверждено, что все параметры системы вооружения точно соответствуют проективным требованиям, и что можно гарантировать надежность ее срочной эксплуатации в условиях обстановки военного времени в научно-техническом и практическом отношении.

Эта сверхкрупная МБР "Хвасонпхо-17", которая будет введена в строй и принята на вооружение стратегических сил КНДР по плану строительства государственных ядерных вооруженных сил, будет надежно выполнять свою миссию и задачу как мощной силы сдерживания ядерной войны. Эта МБР будет последовательно контролировать угрозу ядерной войны и вызовы против Республики, наступательно реагировать на любой военный кризис и защищать безопасность Республики.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что рождение нового стратегического оружия КНДР будет еще раз давать всему миру ясно понять мощь наших стратегических сил, и что это послужит моментом, упрочивающим модернизированность наших стратегических сил, основу гарантии безопасности государства и доверия к ней. И с гордостью отметил, что успешная разработка МБР нового типа - совокупности сверхсовременной оборонной науки и техники является яркой демонстрацией мощи нашей самостоятельной оборонной промышленности, выросшей и развитой собственными силами.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын заявил, что сегодняшняя очередная чудесная победа является бесценной победой, достигнутой великим корейским народом, который, несмотря на всякие трудности и испытания, единой душой и единым помыслом безусловно поддерживал линию нашей партии на строительство самозащитной обороны и ее линию на строительство ядерных сил для безопасности Родины и вечного спокойствия грядущих поколений.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что незыблемы стратегический выбор и решимость нашей партии и правительства продолжительно укреплять мощных сил сдерживания ядерной войны как в качественном, так и в количественном отношении в ответ на всякие кризисы для безопасности и будущего страны. И продолжал, что обладание несравненно подавляющей способностью к нанесению военного удара является обладанием самыми надежными силами сдерживания войны и государственной обороноспособностью, и что мы будем и впредь приоритетно сосредоточивать все силы государства на продолжительном укреплении обороноспособности. Это решимость нашей партии для защиты своего достоинства, суверенитета и мира, для вечного спокойствия нашей Родины и грядущих поколений, а также благородный выбор самого нашего народа, - заявил он.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что дать всем понять: кто посмеет нарушить безопасность нашего государства, тот обязательно будет выплачивать горькую цену. И отметил, что наша государственная обороноспособность будет обладать могучей военно-технической силой, непоколебимой от любой военной угрозы и шантажа, и последовательно готовиться к долговременной конфронтации с американским империализмом.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын с уверенностью сказал, что стратегические силы КНДР полностью готовы к последовательному пресечению и сдерживанию всяких опасных военных попыток американских империалистов.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сфотографировался на память с бойцами роты "Красное знамя" и ведущими работниками оборонной науки, внесшими вклад в яркую демонстрацию на весь мир стратегического статуса нашей Республики.

Все бойцы оборонной науки, которые пользовались самой горячей любовью и доверием Маршала на позиции запуска в знаменательный момент, когда ярко продемонстрирована на весь мир абсолютная сила нашей Республики, дали пламенную клятву разработать и в дальнейшем как можно больше непобедимых ядерных наступательных средств во имя нашего государства, во имя нашей партии, во имя нашего товарища Ким Чен Ына.

Абсолютная сила, непобедимые самозащитные силы сдерживания ядерной войны, которыми могут обладать только великая наша партия, великий наш народ!

Этот могучий справедливый ядерный меч-кладенец, который крепко держали в руках великая ТПК и великий корейский народ, будет полностью ломать военный блеф американских империалистов и их сателлитов, надежно защищать победоносное продвижение нашей революции и вечное спокойствие грядущих поколений.

Можно еще добавить, что по официальным японским оценкам, при обычной траектории запуска "Хвасон-17" способна преодолеть расстояние более 15 тыс. км и достичь любой точки на территории США.

Кадры испытательного запуска от ЦТАК

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