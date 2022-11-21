Посол РФ в США заявил о попытках Киева спровоцировать прямое противостояние России и НАТО

По мнению Анатолия Антонова, Москва не инициировала бы проведение специальной военной операции, если бы Вашингтон и его союзники на протяжении десятилетий не настраивали Украину против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Украинские власти предпринимают попытки спровоцировать прямое противостояние России и НАТО. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу комментарии журналу Nesweek.

"Украинские власти не просто выпрашивают у Вашингтона еще больше военной помощи, но и пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО", - приводит слова Антонова на русском языке пресс-служба посольства.

Он также заявил, что Российская Федерация не инициировала бы проведение специальной военной операции, если бы Вашингтон и его союзники на протяжении десятилетий не настраивали Украину против России.

"Подчеркиваем абсолютную несостоятельность тезиса о том, что если бы не наша военная операция, то ничего бы не случилось. В ответ на это можем лишь сказать: если бы Соединенные Штаты и их сателлиты на протяжении десятилетий не превращали Украину в "анти-Россию", то Российская Федерация не начала бы специальную военную операцию", - приводит слова Антонова на русском языке пресс-служба посольства.

Глава российского диппредставительства также отметил, что абсурдные попытки Запада переложить во всем вину на Россию "могут только раззадорить киевский режим, который и без того чувствует вседозволенность".

Кроме того, в связи с инцидентом с упавшей на территории Польши украинской ракетой он отметил, что "официальные лица, СМИ и неправительственные организации США продолжают озвучивать мантру "во всем виновата Россия". "К такому приему американская сторона прибегает в любой сложной ситуации. Даже тогда, когда сама публично признает, что Киев причастен к гибели мирных граждан Польши", - констатировал он.

Во вторник в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом Россию и потребовал от Запада "начать действовать".

Однако в среду президент Польши Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. В Госдепе заявили, что администрация Соединенных Штатов полностью уверена в точности выводов властей Польши. В МИД России назвали заявления Киева относительно инцидента "грубой провокацией". По данным Минобороны РФ, ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны С-300.

14 ноября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет вести переговоры по Украине без участия Киева. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы.