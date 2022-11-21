Минобороны РФ ставит на дежурство под Оренбургом новый полк со стратегическим комплексом "Авангард"

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России сообщило, что еще один полк Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области оснащают новым комплексом "Авангард".

"РВСН приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

"Инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая, кроме непосредственно сооружений боевого стартового комплекса, места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава, подготовлена", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард". В настоящее время проводится загрузка ракеты в шахтную пусковую установку", - заявили в Минобороны РФ.

"Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания", - сообщили военные.

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

Официально сообщалось, что боевой блок комплекса развивает скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

По словам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.

В марте 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что боевой блок комплекса "Авангард" в полете достигает температуры почти 2 тыс. градусов, но при этом он управляется. "Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы "Авангард" температура достигает двух тысяч почти что. Это по поводу материаловедения. Ракета летит и плавится на ходу, эффект "Эскимо" создается. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется", - сказал тогда Путин.

20 апреля 2022 года Минобороны России сообщило о первом испытательном пуске с космодрома Плесецк новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Официально сообщалось о планах поставить "Сармат" на боевое дежурство в конце 2022 года.

В августе на военно-техническом форуме "Армия-2022" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку ракет "Сармат".

"Начиная с 2022 года, планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса "Воевода" стационарного базирования и его замена на "Сармат", - сказал ранее командующий РВСН Сергей Каракаев.

Минобороны РФ сообщало, что ракеты "Сармат" в перспективе станут носителями гиперзвуковых боевых блоков "Авангард".

Ракета "Сармат" может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевым блоками "Авангард", сказал Каракаев в апреле этого года телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).