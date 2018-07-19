"Сармат" встает на путь летной подготовки

Минобороны готовится к очередным испытаниям новейшей МБР

Как стало известно “Ъ”, Минобороны завершило цикл бросковых испытаний жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Специалисты практически закончили анализ информации, полученной в ходе трех испытательных пусков с полигона Плесецк, чтобы уже в 2018 году приступить к летно-конструкторским испытаниям изделия и совершить его зачетный пуск. Именно от этого зависят сроки развертывания новейшего комплекса. Его поступление в войска в 2020 году ранее анонсировал президент Владимир Путин.

Об окончании бросковых испытаний прототипа тяжелой жидкостной МБР "Сармат" “Ъ” рассказали источники в оборонной промышленности и Минобороны. По их словам, военные при помощи специалистов Центра эксплуатации наземной и космической инфраструктуры за последние полгода произвели три бросковых пуска изделия из шахтной установки полигона Плесецк. "Все они были признаны успешными, заявленная программа испытаний выполнена в полном объеме",— отметил один из собеседников “Ъ”, добавив, что анализ "конструктивных и технических решений МБР" удовлетворил и командование РВСН, и руководство ракетной промышленности. Соответствующие доклады были сделаны "высшему военно-политическому руководству", утверждает офицер Минобороны. Официальных комментариев пока не поступило.

По словам высокопоставленного источника “Ъ” в Минобороны РФ, МБР "Сармат" в силу своей значимости относится к "президентским проектам", т. е. курируется лично Владимиром Путиным. Несмотря на возникавшие в ходе производства сложности (первоначально испытания должны были начаться в 2016 году), эта разработка называлась одной из самых перспективных для сохранения "стратегического ядерного паритета" с США. Генеральный директор и генеральный конструктор государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Владимир Дегтярь в интервью официальной газете ГРЦ прямо заявлял, что "наша сегодняшняя разработка ("Сармат".— “Ъ”) делает современные системы ПРО США малорезультативными". "Очень грозным оружием" эту ракету в своем послании Федеральному собранию 1 марта назвал Владимир Путин: "У новой системы ограничений по дальности практически нет — он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха". А командующий РВСН генерал Сергей Каракаев, комментируя слова президента, сообщал, что "беспрецедентная масса полезной нагрузки и универсальность боевой платформы "Сармата" позволяют оснащать ее разделяющуюся головную часть всеми типами боевых блоков, включая перспективные (имеется в виду гиперзвуковое изделие 4202 разработки НПО машиностроения.— “Ъ”)".

Первое из трех бросковых испытаний, подразумевающих проверку работы порохового стартового ускорителя, выталкивающего ракету из шахты на высоту около 30 метров, и включение маршевого двигателя первой ступени МБР, состоялось 25 декабря 2017 года. По данным “Ъ”, в конце марта и конце мая из Плесецка было совершено еще два бросковых пуска, завершивших первую часть испытательной программы.

В течение последних месяцев специалисты проводили сбор и анализ информации о поведении МБР после выхода из установки, а также правильность всех проводимых предстартовых операций (например, загрузка ракеты в шахту и ее заправка).

Отметим, что пуски первых трех "Сарматов" проходили с массогабаритной "болванкой" вместо боевой разделяющейся головной части. По словам военного источника “Ъ”, результаты "бросков" позволяют специалистам перейти к этапу летно-конструкторских испытаний изделия: как ожидаются, они начнутся уже в этом году. По данным “Ъ”, военным предстоит осуществить еще не менее пяти пусков. Первые будут осуществляться также с массогабаритным макетом, но в этом случае специалисты будут анализировать поведение двигателей всех трех ступеней МБР, ее отдельных узлов и агрегатов (для этого будет собираться телеметрическая информация), а уже потом оценивать ее поражающие способности. В последнем случае пуск "Сармата" будет произведен по трассе Плесецк — полигон Кура (Камчатка).

Отметим, что во время своей последней прямой линии господин Путин анонсировал принятие новой тяжелой жидкостной МБР уже в 2020 году. Источники “Ъ” в промышленности и военном ведомстве утверждают, что для достижения этого результата делается все возможное, но признают, что все будет зависеть от хода летно-конструкторских испытаний. Возможные задержки со сдачей проекта РС-28 для РВСН, по их словам, критичными назвать нельзя, поскольку у этих войск на вооружении и так состоят три стратегических комплекса мобильного базирования ("Тополь", "Тополь-М" и "Ярс") и четыре шахтного (РС-18, РС-20, "Тополь-М" и "Ярс"). США для поддержания ядерного паритета хватает, к слову, одного типа МБР — Minuteman III.

Иван Сафронов