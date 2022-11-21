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Первый «Каракурт» для Тихоокеанского флота спустят на воду в 2023 году

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Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт)
Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт).
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Первый в серии малый ракетный корабль (МРК) «Ржев» проекта 22800 (шифр «Каракурт»), который строят на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) для Тихоокеанского флота, спустят на воду в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе АСЗ, передает ТАСС.

«Работа движется в соответствии с графиком строительства. В будущем году строителям предстоит вывести корабль из цеха и, поставив его у достроечного пирса, приступить к достроечным работам», — говорится в сообщении. Отмечается, что корабелы АСЗ начали предъявление контролирующим органам готовых конструкций блок-секций корпуса строящегося малого ракетного корабля.

МРК «Ржев» заложили в 2019 году. Всего АСЗ передаст Военно-морскому флоту четыре корабля. МРК проекта 22800 оснащены универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14 с ракетами «Калибр».

В октябре стало известно, что построенный на судостроительном заводе «Пелла» МРК «Буря» проекта 22800 вышел на испытания в морских полигонах Балтики.

В сентябре гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что Военно-морской флот России получит первый МРК проекта 22800 с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» в 2022 году.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
УКСК
Компании
АСЗ
Пелла ОАО
Проекты
22800 МРК
Калибр КР
ТОФ
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