ВМФ России пообещали первый корабль с морским «Панцирем» в 2022 году

«Панцирь-М», установленный на борту корвета «Шквал» проекта 22800 (корабль, полным водоизмещением 870 тонн). Основное вооружение «Шквала» — восемь «Калибров». К сожалению, большинство наших корветов «Панцирь-М» не оснащены.

Первый корабль с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-М» Военно-морской флот (ВМФ) России получит в 2022 году. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«Мы надеемся продолжить строительство кораблей проекта 22800 "Каракурт" и на заводе имени Бутомы, и на заводе имени Горького. Надеемся, что будет дальнейшая серия с "Панцирем". В этом году мы будем сдавать первый корабль "Циклон"», — пообещал руководитель.

Глава «Ак Барс» добавил, что «теперь в ВМФ появится первый корабль с ЗРПК "Панцирь"».

В январе «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что до конца года в состав Балтийского флота ВМФ России войдет малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М» с крылатыми ракетами «Калибр».

В октябре 2020 года газета со ссылкой на источники в Минобороны и оборонно-промышленном комплексе сообщила, что Россия успешно испытала новейший зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М».