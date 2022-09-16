Войти
Lenta.ru

ВМФ России пообещали первый корабль с морским «Панцирем» в 2022 году

147
0
0
«Панцирь-М», установленный на борту корвета «Шквал» проекта 22800 (корабль, полным водоизмещением 870 тонн). Основное вооружение «Шквала» — восемь «Калибров». К сожалению, большинство наших корветов «Панцирь-М» не оснащены
«Панцирь-М», установленный на борту корвета «Шквал» проекта 22800 (корабль, полным водоизмещением 870 тонн). Основное вооружение «Шквала» — восемь «Калибров». К сожалению, большинство наших корветов «Панцирь-М» не оснащены.
Источник изображения: А. В. Карпенко

Первый корабль с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-М» Военно-морской флот (ВМФ) России получит в 2022 году. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«Мы надеемся продолжить строительство кораблей проекта 22800 "Каракурт" и на заводе имени Бутомы, и на заводе имени Горького. Надеемся, что будет дальнейшая серия с "Панцирем". В этом году мы будем сдавать первый корабль "Циклон"», — пообещал руководитель.

Глава «Ак Барс» добавил, что «теперь в ВМФ появится первый корабль с ЗРПК "Панцирь"».

В январе «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что до конца года в состав Балтийского флота ВМФ России войдет малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М» с крылатыми ракетами «Калибр».

В октябре 2020 года газета со ссылкой на источники в Минобороны и оборонно-промышленном комплексе сообщила, что Россия успешно испытала новейший зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
2020-й год
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
Калибр КР
Похожие новости
28.01.2022
Балтийский флот получит новый корабль с «Калибрами»
09.12.2020
«Черные вдовы» во флотском строю
25.11.2020
Экономия без ущерба
08.06.2020
"Перед ними уязвима любая армада": на какое оружие сделала ставку Россия
18.05.2020
Два МРК проекта 22800 доставлены на ССЗ «Пелла» для достройки
15.01.2020
Схватка за океан. Самые современные боевые корабли России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 05:17
  • 2
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 16.09 04:21
  • 36
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 16.09 03:54
  • 1
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 01:53
  • 32152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.09 00:05
  • 5
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 15.09 19:54
  • 3
В Китае разработают сверхзвуковую ракету-амфибию
  • 15.09 19:15
  • 6
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 15.09 18:52
  • 15
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 15.09 16:31
  • 18
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 15.09 14:08
  • 1
Замгенпрокурора РФ сообщил о росте количества нарушений прав военнослужащих
  • 15.09 12:05
  • 1
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 15.09 11:15
  • 12
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 15.09 09:27
  • 3
Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области
  • 15.09 09:23
  • 1
"Взяли и вывалили..." Примаков о киевском "проекте гарантий"
  • 15.09 03:18
  • 4
Реформа ВДВ и частей Спецназа