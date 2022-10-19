Новый «Каракурт» вышел на испытания в море

Строящиеся для ВМФ России малые ракетные корабли проекта 22800 у стенки ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". На переднем плане готовящийся к выходу на заводские ходовые испытания малый ракетный корабль "Одинцово" (закладывался как "Шквал", заводской номер 253), на заднем плане МРК "Буря" (заводской номер 257), побортно с которым ошвартован прибуксированный из Феодосии на достройку МРК "Козельск" (закладывался под названием "Шторм", заводской номер 254) Отрадное (Ленинградская область), 28.11.2019.

Новый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Каракурт», который является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», проходит заводские ходовые испытания в морских полигонах Балтики. Корабль построили на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота, сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Экипаж МРК "Буря" совместно с представителями промышленности проверяет работоспособность систем и механизмов корабля в море. В частности, проводится проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Далее будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля, на последних этапах испытаний [будет] выполняться комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что заводские ходовые испытания являются одним из этапов, завершающих процесс строительства корабля. В ходе испытаний системы и механизмы корабля в ходовых условиях проверяют на соответствие утвержденной спецификации.

МРК «Буря» стал вторым кораблем проекта 22800, который получил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М» с ракетами и шестиствольными артиллерийскими автоматами калибра 30 миллиметров. МРК оснащен универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14, который вмещает восемь ракет.

Ранее на морских полигонах Балтийского флота начались испытания МРК «Град» проекта 21631 «Буян-М». Экипаж совместно представителями промышленности проверяют работоспособность систем МРК в море.