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В России начались испытания нового корабля с «Калибрами»

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Спуск на воду МРК «Град»
Спуск на воду МРК «Град».
Источник изображения: tass.ru

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Град» проходит испытания в морских полигонах Балтийского флота. МРК является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает РИА Новости.

«Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Град" 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный на судостроительном заводе АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для Балтийского флота, проходит программу испытаний в морских полигонах БФ», — отметили в сообщении.

Корабль проходит заводские ходовые испытания. Экипаж совместно с представителями промышленности проверяют работоспособность механизмов и систем МРК в море. Отмечается, что в ходе испытаний проводится проверка работы рулевого устройства, силовой установки, якорного устройства, вспомогательных механизмов, а также средств связи и навигации. «Далее будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля, на последних этапах будет выполняться комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням», — уточнили в пресс-службе.

МРК проекта 21631 «Буян-М» оборудованы универсальным корабельным стрелковым комплексом 3С14, который вмещает восемь ракет. Также в арсенал корабля входят артиллерийские установки А-190 «Универсал», АК-630М-2 «Дуэт» и пулеметы.

В сентябре генеральный директор корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что Военно-морской флот России получит первый корабль с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» в 2022 году.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
А-190
АК-630 Ласка
П-800 Оникс
УКСК
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
БФ
Калибр КР
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