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Военное обозрение

Два американских и три европейских авианосца примут участие в предстоящих учениях НАТО в Европе

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Источник изображения: topwar.ru

Американские авианосцы «Джордж Буш» (CVN-77) и «Джеральд Форд» (CVN-78) примут участие в совместных учениях с авианосцами из Франции, Италии и Соединенного Королевства. Маневры, которые состоятся в Европе, призваны продемонстрировать оперативную совместимость НАТО, пишет USNI News.

Две американские АУГ будут действовать в северной части Атлантического океана, Северном море и Средиземном море вместе с британским авианосцем «Королева Елизавета» (R08), итальянским «Кавур» (CVH 550) и французским «Шарль де Голь (R 91). Об этом сообщила журналистам официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Эти операции дадут возможность странам-союзникам отработать координацию критически важной боевой мощи во всем евроатлантическом регионе, а также продемонстрировать сплоченность и оперативную совместимость НАТО. Кроме того, учения позволят отработать концепции НАТО по сдерживанию и обороне во всех географических районах и оперативных областях альянса

- приводит издание слова пресс-секретаря военного ведомства США.

Касательно вышеупомянутых авианосцев ВМС США, сообщается, что USS George H.W. Bush находится в Средиземном море еще с августа, когда он сменил USS Harry S. Truman (CVN-75). В свою очередь, USS Gerald R. Ford вчера был замечен у Портсмута (Великобритания).

Все вопросы по поводу порядка проведения учений и их продолжительности Сингх переадресовала Европейскому командованию специальных операций США.

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Продукция
CVN-77
CVN-78
Персоны
Буш Джордж
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Gerald R. Ford
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Авианосец
Военные учения
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