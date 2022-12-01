НАТО развернула самый современный авианосец, чтобы напугать Россию

Жэньминь жибао: НАТО собрала лучшие авианосцы, чтобы "поиграть мускулами" перед Россией

После начала конфликта на Украине НАТО стала чаще проводить военные учения для демонстрации угроз в адрес России, пишет "Жэньминь жибао". Ноябрьские маневры не стали исключением. Альянс решил впервые развернуть самый современный авианосец, чтобы "покрасоваться" перед Москвой.

Согласно недавнему сообщению на сайте Radio France Internationale, в ноябре многонациональные военно-морские силы НАТО проводят масштабные совместные учения в Атлантическом океане и Средиземном море. К настоящему времени там собрались пять авианосцев ВС США, Великобритании, Франции и Италии, а также многочисленные эскортные боевые корабли и тысячи единиц военно-морской техники. Авианосцы отрабатывают такие маневры, как противолодочные операции и воздушные действия, переброска самолетов с палубы на палубу и пополнение запасов в море. После октябрьских мероприятий НАТО по ядерному сдерживанию альянс вновь собрал авианосцы разных стран, чтобы продемонстрировать свой "элитный" военно-морской флот и еще раз послать России угрожающий сигнал.

Демонстрация "сплоченности"

Как сообщает Radio France Internationale, американский авианосец "Джеральд Р. Форд" недавно прибыл в Северную Атлантику. Авианосец Королевского флота Великобритании "Королева Елизавета" 10 ноября вышел из гавани Портсмута для проведения учений — тоже в Северной Атлантике. В Средиземном море единственный авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" 15 ноября покинул порт Тулон и направился на восточный фланг НАТО для выполнения патрулирования в целях сдерживания и проведения антитеррористических операций на Ближнем Востоке. Также в водах находятся авианосец ВМС Италии "Кавур" и авианосец ВМС США "Джордж Буш".

Сообщается, что эти военные учения — первый случай, когда самый передовой авианосец ВМС США "Форд" участвует в реальном развертывании. В состав ударной группы также входят крейсер "Нормандия" типа "Тикондерога", три эсминца типа "Арли Бёрк" и большой катер национальной безопасности класса "Легенда" из кораблей береговой охраны типа "Гамильтон".

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что дислокация ВМС "демонстрирует нашу способность проецировать силу на весь альянс и быстро оказывать поддержку союзникам". Она отметила, что в контексте российско-украинского конфликта "эти авианосцы послужат сдерживающим фактором и помогут сохранить наши морские пути открытыми". Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила: "Эти маневры дают союзникам возможность улучшить координацию ключевых боевых сил в евроатлантическом регионе, демонстрируя при этом сплоченность НАТО".

После начала украинского кризиса Совероатлантический альянс не только стал часто проводить военные учения, но и активно усиливал развертывание европейских вооруженных сил, ускорил рост своей военной мощи.

В марте этого года НАТО провела экстренный саммит, на котором было принято решение продолжить размещение авианосных ударных групп, подводных лодок и большого количества боевых кораблей для поддержания патрульной готовности. Через две недели после начала конфликта на Украине страны альянса организовали масштабные оборонительные маневры Cold Response 2022 в соседней с Россией Норвегии. В них приняли участие около 30 тысяч офицеров и солдат сухопутных, морских и военно-воздушных сил из 27 государств НАТО и союзников.

В июне альянс объявил, что увеличит численность сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек и усилит военное присутствие в трех странах Балтии. В то же время Соединенные Штаты пришли к решению, что умножат развертывание войск в Европе, сосредоточив внимание на странах восточной части. Передовой командный пункт Пятого корпуса армии США будет постоянно дислоцирован в Польше.

В октябре были проведены ежегодные учения НАТО Steadfast Noon по ядерному сдерживанию, в которых участвовали 14 стран (из 30 членов альянса), отправившие более 60 военных самолетов. В том же месяце НАТО начала военные учения Trident Juncture близ Норвегии и прилегающих скандинавских районов. Они стали самыми масштабными с момента окончания холодной войны в 1991 году.

На закрытой встрече в Брюсселе официальные лица США заявили, что Америка ускорит развертывание "модернизированных" ядерных бомб B61-12 на нескольких базах альянса в Европе. Первоначально Вашингтон планировал разместить их весной следующего года, но теперь решил перенести это на декабрь этого года.

Американское господство

"В настоящее время конфликт между Россией и Украиной находится на довольно деликатном этапе. С одной стороны, конфронтация между сторонами уже сформировалась, с другой стороны, усиливается риск эскалации. На таком фоне „скопление“ авианосцев НАТО имеет очевидный посыл: это демонстрация морских боевых возможностей альянса. Смысл ее очевиден — укрепление внутреннего единства и внешнее усиление сдерживания России", — сказал Цуй Хунцзянь, директор Европейского института Китайского университета международных исследований.

Американский веб-сайт Drive сообщил, что недавно на территорию Польши упали ракеты, ситуация на Украине грозит перерасти в войну с НАТО. Совместные военные учения альянса — фактическая репетиция возможных будущих "высокоинтенсивных конфликтов".

"В военных операциях НАТО Соединенные Штаты всегда играли ведущую роль. Альянс для США — это важный инструмент контроля над Европой и средство достижения глобальной гегемонии. С помощью последовательных военных учений и поощрения ЕС к закупке своей военной техники Америка укрепила военную интеграцию со странами Европы и объединила ее военное строительство и разработку вооружений в рамках собственной глобальной стратегии", — сказал Чжан Цзянь, помощник президента Китайской академии современных международных отношений и директор Института европейских исследований.

"После того, как разразился конфликт на Украине, Соединенные Штаты эксплуатировали его, чтобы продвинуть стратегическое развертывание НАТО". Согласно анализу Цуй Хунцзяня, с одной стороны, США используют украинский кризис для военной мобилизации альянса, поднятия его боеспособности и военной мощи на новый уровень, чтобы сделать из него лучший инструмент, помогающий взять под контроль европейскую безопасность. В настоящее время отношение НАТО к конфликту в целом соответствует целям Вашингтона. С другой стороны, для достижения своих стратегических целей США также пытаются найти баланс сил внутри альянса: они должны не только контролировать радикальные взгляды "ястребов" в странах Центральной и Восточной Европы, но и стимулировать умеренные фракции, представленные Германией и Францией, играть более существенную роль. Кроме того, за счет скоординированных дипломатических средств и военного развертывания Штаты укрепляют свое стратегическое преимущество над Россией.

Цуй Хунцзянь считает, что благодаря конфликту НАТО добилась нескольких важных целей. Во-первых, США существенно расширили свое военное присутствие в Европе: основные части вооруженных сил страны теперь дислоцированы в ЕС, а европейские государства-члены НАТО активно наращивают оборонные расходы. НАТО укрепила военное развертывание и модернизировала вооружение и технику в Европе. Во-вторых, ранее большинство стран-членов НАТО выступали за заимствование американского ядерного "зонтика" и не желали развивать локальный ядерный потенциал, но теперь может возникнуть тенденция к усилению местной ядерной обороны Европы. В-третьих, из-за угрозы к НАТО быстро присоединились Швеция и Финляндия, благодаря чему альянс снова "расширился на восток". После начала украинского конфликта стратегический баланс между НАТО и Россией был нарушен — стратегическое преимущество альянса над РФ все усиливается.

Риски возрастают

Согласно недавней статье Wall Street Journal, последние данные о торговле показали, что экспорт некоторых стран в Россию восстанавливается. В Европе растет народное недовольство по мере ухудшения состояния экономики, нехватки энергоресурсов и бессилия и усталости от борьбы с Москвой.

"В процессе расширения военных операций альянса его европейские члены демонстрируют совершенно различные позиции и принимают разные меры". Согласно словам Чжан Цзяня, после Brexit-а Соединенное Королевство усилило связь своих интересов с США и заняло позицию, которая соответствует стратегии Америки и активно способствует их сближению. Радикалы в лице стран Центральной и Восточной Европы надеются использовать мощь США для сдерживания России. Германия и Франция, две центральные державы в Европейском союзе, всегда занимали относительно рациональную и прагматичную позицию касательно взаимодействия НАТО и Москвы. После того, как разразился конфликт, они не стали обрывать дипломатические связи с Кремлем и не хотели, чтобы отношения между ЕС и Россией вышли из-под контроля. Несмотря на это, под давлением общественного мнения Берлин и Париж были вынуждены со временем занять более жесткую позицию касательно Москвы, чтобы добиться влияния в НАТО. Но даже при этом их стратегия заключается в том, чтобы поддерживать ограниченное сдерживание России, но избегать долговременной и напряженной конфронтации. Две страны с помощью динамичных корректировок пытаются сохранять баланс в этом вопросе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно заявил, что военная активность НАТО достигла беспрецедентно высокого уровня со времен окончания холодной войны и что угроза безопасности России растет день ото дня, что лишь обостряет региональную напряженность. Говоря о восточноевропейских странах, намеренных допустить длительное размещение войск США на своих территориях, Шойгу отметил, что в таком случае Кремль будет вынужден принять контрмеры.

Чжан Цзянь уверен, что в настоящее время мировая экономика переживает спад и страны находятся под сильным давлением, пытаясь восстановить экономический рост. Европа сталкивается с многочисленными кризисами, такими как нехватка энергии, инфляция и стремительный рост стоимости жизни. На этом фоне НАТО, часто проводящая крупномасштабные военные учения в попытке сдержать Россию за счет "демонстрации сплоченности" и "игры мускулами" перед Москвой, посылает последней четкий сигнал о конфронтации. Фактически, это лишь усиливает враждебность между двумя сторонами, повышает вероятность возникновения открытого конфликта, увеличивает риск эскалации и "распространения" украинского кризиса, тем самым формируя порочный круг. Это не только не способствует урегулированию конфликта, но и наносит ущерб процессу мирного развития в Европе и на всей планете.

Автор: Гао Цяо (高乔)