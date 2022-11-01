Командование ВМС США усиливает военное присутствие в Европе второй АУГ во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford

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США приняли решение усилить военное присутствие в Европе в морской составляющей, отправив туда вторую авианосную группу. Об этом сообщает UK Defence Journal.

По данным британского военного издания, командование ВМС США приняло решение отправить к берегам Великобритании авианосную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN-78). В настоящее время данный авианосец находится в Канаде, куда прибыл в пятницу. По данным пресс-службы второго флота ВМС США, USS Gerald R. Ford (CVN-78) стоит в порту Галифакса. Пока официальной информации об отправлении АУГ в Европу нет, но прибыть на британскую военно-морскую базу в Портсмуте на юге Англии она должна в середине ноября. Такую информацию дает UK Defence Journal.

Ранее сообщалось, что авианосная группа во главе с USS Gerald R. Ford (CVN-78) примет участие в учениях в Атлантике, которые пройдут в ноябре. Основная задача данных маневров - показать России готовность защищать интересы и безопасность стран НАТО.

В настоящее время в Европе находится авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George H. W. Bush (CVN-77). Буквально несколько дней назад командир этого корабля заявил, что готов к "бою с Россией", но предупредил, что главная задача авианосца все же - это "сдерживание угроз и предотвращение эскалации".

Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники: мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день

- заявил командир авианосца.

Авианосец USS "Gerald R. Ford" (CVN 78) - головной корабль серии авианосцев нового поколения USS Ford, представляющих собой улучшенную и более современную версию авианосцев класса Nimitz. Введен в эксплуатацию 22 июля 2017 года. Является самым дорогим авианосцем в истории американского флота. Его стоимость составила около 13 млрд. долларов. Длина корабля – 337 м, водоизмещение – 100 тыс. тонн, скорость – до 30 узлов.