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ТАСС

Рябков: у Киева все еще есть возможности для изготовления и применения "грязной бомбы"

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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Как заявил замглавы МИД РФ, Россия приняла к сведению резолюцию МАГАТЭ, согласно которой агентство по итогам проверки трех объектов на Украине не обнаружило на них признаков изготовления "грязной бомбы"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Киевский режим по-прежнему располагает возможностями для изготовления и применения "грязной бомбы". Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Возможности для изготовления подобного устройства ["грязной бомбы"] и его применения в провокационных целях на Украине есть", - сказал он журналистам.

Рябков отметил, что Россия приняла к сведению резолюцию МАГАТЭ, согласно которой агентство по итогам проверки трех объектов на Украине не обнаружило на них признаков изготовления "грязной бомбы". "Однако эти три объекта отнюдь не все, чем располагает киевский режим в данной области, - подчеркнул дипломат. - А когда мы еще примем в расчет, какого рода у этого режима спонсоры и на что эти спонсоры способны, как показывают события последних месяцев, то оснований удовлетвориться тем, что собрало и подготовило МАГАТЭ, наверное, нет".

Россия, по словам замминистра, будет определяться с этим вопросом по мере того, как у нее будут накапливаться дополнительные сведения. 

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Страны
Россия
Украина
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