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ТАСС

МО РФ назвало фейком ролик, в котором "военные" со Смоленщины заявляют об отступлении

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Здание Минобороны России
Здание Минобороны России.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ ТАСС

В Национальном центре управления обороной сообщили, что это подразделение находится на своих позициях, огневому воздействию не подвергалось

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Видеообращение "военнослужащих" одного из полков территориальных войск Смоленской области, пожаловавшихся на отсутствие артиллерийской поддержки и связи с командованием в ходе спецоперации, оказалось постановочным и направлено на дискредитацию деятельности ВС РФ. Об этом в четверг заявили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

В ведомстве сообщили, что видеообращение было записано якобы "военнослужащими" одного из полков территориальных войск Смоленской области, представившихся мобилизованными гражданами. "В ходе проведенной проверки установлено, что указанное подразделение находится на своих позициях, выполняя задачи по предназначению, и огневому воздействию не подвергалось", - отметили в НЦУО.

В ролике порядка 100 человек в балаклавах сообщают о вынужденном отходе с занимаемых позиций в результате обстрелов со стороны ВСУ в условиях отсутствия артиллерийской поддержки и связи с командованием.

В НЦУО подчеркнули, что в Telegram-каналах продолжают распространяться ложные материалы о тяжелом положении военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции в целях дискредитации деятельности ВС РФ. 

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