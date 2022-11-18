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Военное обозрение

Литва пересмотрит решение в отношении поставок на Украину САУ PzH 2000 из наличия литовской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Литва готова пересмотреть свою позицию в отношении передачи Украины самоходных гаубиц из наличия литовской армии. В Вильнюсе решили, что передавая гаубицы ВСУ, Литва свою оборону не ослабит ни коим образом. Об этом заявил литовский президент Гинатас Науседа.

Литва до чертиков боится, что Россия победит Украину и затем примется за Прибалтику. В своем стремлении не допустить этого, литовское правительство готово отдать Киеву все имеющееся вооружение, да еще и приплатить сверху. Так и получилось со стоящими на вооружении литовской армии немецкими САУ PzH 2000 и норвежскими системами ПВО NASAMS.

В конце октября командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис призвал не передавать Киеву вышеуказанное вооружение по причине ослабления обороны. Однако правительство, с начала согласившееся с этим, теперь решило все переиграть и все же отправить гаубицы на Украину. Окончательное решение будет принято в понедельник, 21 ноября.

В понедельник будет созвано заседание государственного совета обороны, на котором мы обсудим вопрос передачи Украине состоящих на вооружении нашей армии самоходных гаубиц. Решение предстоит принять с учетом национальной безопасности Литвы и борьбы с агрессией против наших братьев-украинцев

- заявил Науседа.

Стоит отметить, что Литва является основным спонсором Украины из всех прибалтийских республик, не только поставляя вооружения и технику, но и оказывая услуги по лечению и реабилитации раненых, ремонту поврежденной техники и даже обучению украинских военнослужащих. Накануне в Минобороны Литвы анонсировали запуск собственной программы по подготовке ВСУ.

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Страны
Литва
Россия
Украина
Продукция
NASAMS
PzH 2000
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