Администрация Зеленского полагает, что военные действуют неправильно, а те считают президента и его команду неопытными

Гуаньча: военные неудачи и недовольство армии положат конец карьере Зеленского

Зеленский перед дилеммой: поставить на кон все и продолжить контрнаступление или отступить. Оба варианта грозят Украине поражением, военным или политическим, пишет обозреватель "Гуаньча" Чэнь Фэн. На фоне внутренних противоречий в стране неудача может стать для "отца нации" фатальной, считает он.

В вопросе большого контрнаступления перед Владимиром Зеленским стоит дилемма: либо сложить все яйца в одну корзину и продолжить атаку, рискуя потерпеть сокрушительное поражение, либо вовремя остановить потери и смириться с крайне неприятным с точки зрения политики отступлением и провалом.

Хуже всего то, что у военных и администрации президента разные мнения по поводу выхода из этого тупика.

Контрнаступление, на которое и Запад, и Украина возлагали большие надежды, продолжается уже два месяца, и пока операция принесла мало результатов. Прогресс оказался так далек от ожиданий, что сначала Киев не хотел даже признавать, что его кампания началась. Российская армия выстроила несколько линий обороны, но ВСУ не прорвали даже первую. Низкие темпы продвижения и тяжелые потери вызвали споры между властями и вооруженными силами страны, а также жалобы со стороны западных держав.

Зеленский признал, что боевые действия идут "очень тяжело" и медленнее, чем ожидалось. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление уверенно продолжается, линия обороны стабильна и постепенно создаются условия для дальнейшего прорыва. Однако Джон Кирби, координатор совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям, не стал отрицать "трудности", с которыми столкнулась украинская армия, и добавил, что никто не способен предсказать, насколько далеко зайдет контрнаступление и каким будет прорыв.

По сообщению американского издания Newsweek, перед началом этой большой операции военные были настроены весьма оптимистично, и этим настроением заразилась и президентская резиденция. Однако после провала на поле боя администрация Зеленского начала полагать, что военные ввели ее в заблуждение, в то время как последние посчитали президента и его команду незрелыми и наивными.

Поговаривают, что украинское руководство сейчас разделено на два лагеря: президентская администрация решила не гнаться за невозможным и отступить в случае сложностей, готовиться к возможной осенне-зимней атаке российской армии. Однако высокопоставленные военные, в том числе Залужный, настаивают на продолжении боев, а критику хода контрнаступления называют вызванной "нетерпением из-за непонимания реальной ситуации".

Разумеется, в виду имеются действия в Запорожье, на основном направлении атаки. Цель украинской операции — прорвать линию обороны России, одним махом перерезать коридор вдоль Азовского моря от Донбасса до Крыма, изолировать полуостров и наконец забрать его себе. Именно сюда ВСУ отправили основные силы и там же понесли самые тяжелые потери.

Украинская сторона объясняет неудачу контрнаступления несколькими причинами:

— Задержки в оказании военной помощи со стороны Запада;

— Отсутствие прикрытия с воздуха;

— Мощная линия обороны российских войск и сплошные минные поля.

Эти причины обоснованны и в то же время бессмысленны.

Вскоре после начала вооруженных действий украинская сторона принялась хвастаться мощью западного оружия, одновременно жалуясь на то, что помощь, в которой она действительно нуждается, задерживается. В этом нет ничего удивительного: советская армия десятилетиями изучала боевые модели НАТО и очень четко представляла, как воевать с альянсом и какими системами вооружения и техники он оснащен. После распада СССР Украина еще 20 лет верила в миф о военном превосходстве Запада и в последние годы даже непосредственно взаимодействовала с Европой и Америкой, получая их военную помощь. Поэтому она возлагала большие надежды на поддержку западных партнеров.

После эскалации конфликта от США и европейских держав постоянно исходили восхваления в адрес Украины, что заставило последнюю почувствовать, что у нее есть собственная сила. "Мы боремся за свободу Европы. Мы будем проливать кровь, а вы должны платить деньги и отправлять оружие". Таким образом, подачки превратились в подарки, и неудивительно, что киевские власти продолжают постоянно давить на своих союзников, требуя вооружения, которые еще не были предоставлены.

С военной точки зрения требования Киева оправданны. Западная военная помощь кажется очень большой, но на самом деле она "выдавливается по капле". На раннем этапе США и ЕС в основном передавали легкое вооружение, которое полезно в партизанской борьбе, когда сражение идет за каждую пядь земли, которая оставляют после себя лишь выжженные поля, но для маневров и контратак оно бессмысленно. Не нужно быть Залужным, чтобы, обладая элементарными познаниями в военном деле, понимать: для того, чтобы выиграть битву, нужно отвечать атакой на атаку, а лучше всего разжечь бой в тылу врага, но сделать это только с легким вооружением до крайности сложно.

Запад действительно позаимствовал у государств Восточной Европы много вооружений советского производства, с которыми украинская армия знакома и которые может немедленно использовать. Текущий конфликт, вероятно, станет крупнейшим в истории противостоянием сторон, обе из которых располагают советским оружия, и такое никогда не повторится в будущем. Но эта техника и боеприпасы — прежде всего устаревшие запасы, оставшиеся со времен холодной войны, более чем за год боев они были почти израсходованы, а их поставки постепенно останавливаются. Возможно, в странах третьего мира еще есть резервы, но их состояние оставляет желать лучшего, а эти государства принципиально не лезут вперед и не желают отдавать свое оборудование даже за деньги.

Более того, в глазах западно ориентированной Украины это мусор, который никому не нужен, поэтому его будут использовать только в крайнем случае. ВСУ требуется полный набор передового снаряжения союзников — она словно новоиспеченный мелкий начальник, который хочет одеться в бренды с ног до головы, чтобы повысить чувство собственной важности.

ВСУ переняли наследие Красной Армии и привыкли к крупномасштабным механизированным операциям. Для них западная военная помощь должна состоять из танков (Leopard 2 или М1 Abrams), самоходных артиллерийских установок (PzH 2000 или М109А8), систем залпового огня (неплохо бы получить HIMARS), полевого воздушного наблюдения (ну, с этим немного трудно работать, но хорошо бы использовать в качестве ПВО системы Patriot, NASAMS и IRIS-T), а не из противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, даже буксируемые гаубицы М777 — это уже не тот уровень.

А, и, конечно, истребители. Как может военная помощь Украине не включать в себя истребители? На F-35 мы даже смотреть не будем, F-15Е бесполезен, а вот F-16 — это уже "более-менее вариант".

Но военная поддержка союзников на самом деле все еще оказывается "по чайной ложке в день". С одной стороны, из-за высоких рисков — никто не знает, как отреагирует на содействие Владимир Путин; с другой — это связано с высокими затратами на помощь. Один Leopard-2А6 в 2007 году стоил 5,74 миллиона долларов, а сейчас 10 миллионов долларов, и это уже много. PzH2000 дороже танка Leopard 2, а стоимость истребителя F-16 оценивается примерно в 80 миллионов долларов.

Конечно, США и Европа отправляют украинской армии только технику, бывшую в употреблении, но ведь всем также необходимо делать новые закупки, чтобы залатать прорехи в собственном оснащении. Следовательно, с точки зрения страны-донора, стоимость помощи должна рассчитываться на основе приобретения совершенно нового оборудования.

После окончания холодной войны европейские военные расходы в течение 30 лет были мизерными. Сейчас же на континенте бушуют инфляция и энергетический кризис, поэтому Западу действительно не хочется тратить столько средств. Соединенные Штаты только-только начали подниматься после 20-летней войны с терроризмом в Афганистане и готовятся бросить все силы на борьбу с усиливающимся Китаем, так что и они не могут позволить себе открыть эту бездонную черную дыру.

Но и проповедники, и новообращенные горячо верят: подержанное западное оборудование намного превосходит технику и оружие советского производства, находящиеся в руках украинцев. В этом убеждены как советники НАТО, так и ВСУ.

Украинское командование было преисполнено уверенности перед большим контрнаступлением: во-первых, потому, что харьковская и херсонская операции летом и осенью 2022 года прошли более гладко, чем ожидалось; во-вторых, потому, что прибыла большая партия западной техники. Конечно, артефакты артефактами, но если для сотворения чудес нужна целая куча, то они явно не волшебные.

Киев продолжает обвинять Запад в слабой военной помощи, а тот по-прежнему выдавливает ее по капле. Американская и европейская политкорректность диктуют им подстегивать украинцев сражаться до тех пор, когда российская армия не отступит, прямо как в Афганистане. Поэтому США и ЕС вынуждены и дальше "по чайной ложке выдавать" военную помощь и жаловаться на то, что Украина "неблагодарна за милость". ВСУ также явно считали, что уже имевшейся техники от союзников было достаточно для проведения эффективной контратаки и достижения ожидаемой победы.

Но если украинцам не удастся прорваться в Запорожье, то после провала они обнаружат, что магическое оружие никуда не годится, и потребуют Запад быстро заменить его. В этом направлении в ближайшем будущем Киев может начать давить на союзников больше всего.

4 августа в Минобороны РФ заявили, что с момента начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли более 43 тысяч бойцов и 4,9 тысячи единиц вооружения и техники. Эти цифры, конечно, могут быть преувеличены, но нет никаких сомнений, что украинские войска понесли серьезные потери.

Это правда, что ВСУ не хватает господства в воздухе, но и российские военные находятся в такой же ситуации. Это традиционная стратегия советской армии — не полагаться в бою на авиационное превосходство.

США неоднократно колебались в вопросе поставок союзнику F-16. Причины уже проанализированы множество раз, поэтому я не буду повторяться. Если говорить просто, то у ВСУ нет условий для получения превосходства в небе, пока вся территория страны находится под ударом со стороны России, а у самих украинцев отсутствует тактика воздушного боя по западным стандартам. ВСУ также не хватает подготовки для проведения совместных операций воздух-земля, а использовать F-16 напрямую для огневой поддержки с воздуха весьма затруднительно. Глубокие операции — это не только вопрос авиационного прикрытия и наличия истребителей-бомбардировщиков, для них также требуется поддержка РЭБ, подавление посредством ПВО, дальнее радиолокационное обнаружение и множество других вещей.

Мелкие партизанские удары F-16 носят лишь символический характер, в то время как при крупномасштабном развертывании эти истребители превращаются в металлолом еще до того, как поднимаются в небо. Отправка самолетов — это лишь политический жест, который не имеет большого боевого значения.

Если НАТО покинет сцену, ВСУ не смогут обеспечить себе превосходство в воздухе лишь за счет вылазок с украинских военных баз. Но в настоящее время ни одна страна не разрешит F-16 ВСУ атаковать российские цели с собственной территории. Никто, за исключением Киева, не хочет проверять, на что может решиться Путин.

Так что вопрос "что бы произошло, если бы в рамках контрнаступления ВСУ имели поддержку с воздуха" — пустой и бессмысленный.

Мощная линия российской обороны и минные поля — это не выдуманные проблемы, но, в конечном счете, они стоят так остро стоит не из-за плохой разведки ВСУ. Кровавая битва в Донбассе продолжается уже почти год, поэтому и Москва, и Киев четко представляют, насколько сильна защита противника. Перед началом контрнаступления статьи в СМИ также пестрели спутниковыми изображениями, на которых были ясно видны российские оборонительные рубежи. Наверняка украинцы получили от НАТО снимки более высокого разрешения.

Украинская армия завязла в зыбучих запорожских песках из-за слепой веры в американскую и европейскую технику, подготовку и командование. Теперь, когда доверие рухнуло, неизбежны ссоры между киевскими военными и правительством, а также между ними и Западом.

На Запорожском направлении и военные, и правительство Украины ведут себя как азартные игроки. Они снова и снова бросают кости в надежде — а вдруг смогут отыграться? Но вопрос в том, кто платит за ставку.

За ставку платит армия, но саму страну уже захватил азарт игры, и она не может остановиться. В то же время для солдат на поле боя самое главное — это победа, и если сейчас они отступят, то это может подорвать моральный дух ВСУ. С военной точки зрения самое удачное время для контратаки — после провалившейся атаки противника и последующего отступления. Если стоящей в Запорожье российской армии удастся напасть, то ВСУ не просто понесут огромные личные потери, под ударом окажутся и их люди в тылу в Донбассе с одной стороны и город Запорожье с другой.

В Донбассе ВСУ стоят очень твердо с самого начала конфликта, и если они отойдут сейчас, потому что их обошли с фланга, это может обернуться катастрофой.

Хотя российские войска всегда контролировали Запорожскую АЭС и говорили, что Запорожская область вошла в состав страны после референдума, сам город Запорожье был под контролем ВСУ. Его потеря станет еще большей трагедией для Украины.

Но Киеву необходимо обдумать ставку в игре. На кону уже так много, и потому правительство размышляет, не стоит ли отступить, а потом сыграть еще раз, особенно учитывая, что Запорожье — это не единственный "игорный стол". В этом и кроется проблема.

После того, как ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, перетягивание каната между Москвой и Киевом в Донбассе не прекратилось: какие-то позиции были взяты, а какие-то потеряны, и контратака ВСУ на этом направлении была затруднена.

На деле Артемовск лег глубокой трещиной между украинскими военными и правительством.

Зеленский видит в этом городе "Сталинград текущего конфликта". С одной стороны, Артемовск стал символом украинского сопротивления, с другой — ВСУ пытались зажать здесь армию противника и создать брешь на Запорожском направлении, а также заставить Россию перетянуть сюда крупные силы, чтобы окружить и уничтожить их.

Но в Донбассе что Россия, что Украина собрали много войск, а линии обороны стали длинными и плотными, не дающими возможности для прорыва и окружения. ВС РФ очень сильны и могут одновременно штурмовать Артемовск и стойко защищать Запорожье, что для Зеленского создает огромные трудности.

В армии же часто спорят о том, настолько ли важен Артемовск. Крови было пролито столько, что даже будь он незначим в начале, теперь город стал играть колоссальную роль, — но главным образом с точки зрения политики. Украинская армия понесла там тяжелые потери, у города погибло множество ценных подразделений. Чем раньше бы ВСУ сдались, тем быстрее они бы провели перегруппировку. Тогда прежде чем противник завершил бы строительство обороны, украинцы смогли бы начать полномасштабное наступление на Запорожье, одним махом прорвавшись к побережью Азовского моря и добившись цели кампании.

Говорят, что и украинская армия, и западные военные советники настоятельно рекомендовали оставить Артемовск, чтобы сэкономить силы и стянуть войска. Но Зеленский из политических соображений настаивал на том, чтобы удерживать город. После его падения президент даже настоял на том, чтобы ВСУ вернули Артемовск.

Артемовск рассредоточил украинские силы и потратил их время. Когда в будущем мы взглянем на историю запорожского сражения, то увидим, что это глава, которую нельзя игнорировать. Некоторые эксперты сравнивают битву за Артемовск с Балканской кампанией немецкой армии во время Второй мировой войны, которая отсрочила реализацию операции "Барбаросса" и привела к неудаче марша Гудериана на Москву.

С другой стороны, во Второй мировой войне поражение немецкой армии на Восточном фронте, конечно, началось со Сталинграда, но на самом деле отдай Гитлер жесткий приказ стоять на месте, не делать ни шагу назад и отвоевывать каждую утраченную позицию, то ситуация могла бы поменяться. Станет ли Артемовск таким же переломным моментом, сказать сложно, но он уже спровоцировал недовольство украинских военных и Запада. Боевая тактика — продолжение основной политики, но в истории не было ни одного хорошего примера случая, когда политики лично руководят военными.

Но у Зеленского есть еще более тревожащий его "игорный стол": Купянск.

Этот город находится на Луганско-Харьковском направлении и составляет треугольник с Красным Лиманом и Изюмом. Сейчас, когда основные силы ВСУ зажаты между Донбассом и Запорожьем, в Купянске нет украинских войск. В 2022 году в ходе летне-осеннего контрнаступления ситуация была иной. В то время силы российской армии на этом направлении были малочисленны, и ее потеснили ВСУ.

Российская сторона сначала сообщала, что собрала на том направлении 100 тысяч солдат. Когда вспыхнул конфликт, она заявила о 190 тысячах военнослужащих на местах, но ее силы были рассредоточены на расстоянии, как от Канады до Флориды. Купянск — это гораздо более короткий фронт.

В первые дни конфликта основной опорой войск [России] было луганское ополчение, и численность, оснащение, подготовка и командование практически не имели значения. В связи с этим значительный прогресс был достигнут только на втором этапе, но из-за нехватки сил во время украинской контратаки в Харькове преимущество было утеряно. Российская армия не намерена повторять ту же ошибку.

Украинские военные тоже не хотят совершать прежние промахи, но в условиях недостатка войск посылать туда солдат сейчас нельзя. Говорят, что Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, лично прибыл в Купянск, но для удержания города нужно нечто большее, чем военачальник. Это также причина, почему украинская армия не решилась бросить на Запорожское направление все оставшиеся новообученные НАТО бригады после первой волны контрнаступления и почему она не сражается там насмерть. Военное руководство страны не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске.

Если российская армия успешно прорвется, то весьма вероятно, что она обратит вспять результаты украинской контратаки в Харькове, нападет с покинутого ВСУ фланга и даже соединится с военными со стороны Белгорода и Сум для взятия Харькова. А это станет огромной политической и военной катастрофой для Украины.

Политическая карьера Зеленского на этом рухнет.

По мере провала большого контрнаступления украинский президент теряет весь свой лоск.

Возможно, он еще сможет вернуться к образу "политика-любителя", но потеря поддержки военных для него фатальна. Вы наверняка помните, как в январе из-за коррупционного скандала уволили заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, курировавшего военные поставки? Тогда Зеленский намеревался убрать и главу оборонного ведомства Алексея Резникова, но этого так и не случилось. Нетрудно догадаться, почему Зеленский, поднявший знамя честности и борьбы с коррупцией, не смог сместить Резникова. Говорят, что когда в ходе контрнаступления появились признаки провала, Зеленский думал уволить Резникова, но не смог найти подходящую замену, — а, может быть, не смог осуществить этот план из-за противодействия армии.

На Западе Украина считается венчурной инвестицией, а инвестиции должны приносить прибыль — и как можно скорее. В противном случае, вложения следует остановить. На саммите НАТО в Литве одиночество Зеленского на фоне сплоченных лидеров других стран выглядело очень символично. Отказ Индии пригласить его на саммит G20 в 2023 году, несмотря на настойчивые просьбы Киева, но без давления со стороны Вашингтона и Европы, стал еще одним сигналом. На саммите G20 в Джакарте в 2022 году Запад надавил на Джоко Видодо, чтобы тот пригласил Зеленского.

В то же время Россия также привносит свою долю в этот хаос. Яростная критика в адрес Зеленского далеко не удивительна, а вот вежливость по отношению к Залужному и Сырскому можно истолковать двояко.

Лучше всего для Украины будет, если ВСУ успешно прорвутся на Запорожском направлении, доберутся до Азовского побережья и возьмут Мелитополь и Бердянск. Если при этом они смогут "заодно" занять Мариуполь, это станет исторической победой. Но кажется, что надежды на это тают с каждым днем.

Сообщается, что российская армия наращивает силы на главной линии обороны, от которой первоначально предполагалось отступить после удара, и не хочет оставлять даже первый рубеж мобильной линии обороны.

Второй вариант для ВСУ — это отбить Артемовск и пошатнуть оборону противника в Донбассе и Запорожье. Однако, учитывая с какими усилиями Россия брала этот город, украинцам будет не менее сложно его захватить. Эта надежда также довольно призрачна, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Третий и наилучший из возможных сценарий — это сорвать наступление российской армии на Купянск, что вполне вероятно. Пока противник не добьется успеха, возможно все. Сырский прославился во время защиты Киева. По разным соображениям российские войска никогда не атаковали напрямую украинскую столицу. Очень важной причиной здесь является нехватка войск, а еще более значимой — негативное политическое влияние, которое окажет разрушение известного исторического и культурного города.

При этом возможно, что в Купянске Сырскому так не повезет. Российские военные явно не хотят повторять прежнюю ошибку, связанную с недостатком солдат.

В первые дни вооруженных действий Зеленский казался "отцом нации". Теперь же время от времени доносятся слухи о том, что его следует заменить. Меньше всего Украине сейчас нужна такая драма, как политический переворот. 2024 — это год всеобщих выборов в стране. Если раньше это событие на Украине не привлекало особого внимания, то теперь результаты голосования повлияют не только на ход конфликта, но и на общую обстановку на планете. Еще никогда украинская политика не была в центре такого внимания, как сегодня.

Автор: Чэнь Фэн (晨枫) — обозреватель "Гуаньча"