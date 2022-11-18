В прессе Японии: Американо-японские военные учения превращают Токио в пешку в игре США с Китаем

Источник изображения: topwar.ru

Американо-японские военные учения превращают Токио в пешку в игре США с Китаем. Особенно щекотливая ситуация складывается на Йонагунидзиме, самом западном обитаемом острове Японии, ведь в ясную погоду отсюда можно видеть невооруженным глазом побережье Тайваня.

Такое мнение высказывается в японской газете Asahi Shimbun.

В прессе Японии напоминают, что неделю назад на острове Йонагунидзима высадились морские пехотинцы США для участия в крупномасштабных совместных японо-американских учениях «Острый меч», проводимых в основном на юго-западных островах Рюкю и вокруг них. В маневрах участвует более 30 тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии и Вооруженных сил Соединенных Штатов. Также туда высаживается военная техника. Все это приводит к тому, что приграничные острова заполняет атмосфера напряженности.

Схожая ситуация уже знакома жителям островов Рюкю по событиям Второй мировой войны, когда архипелаг вдруг стал горячей точкой.

Китай открыто демонстрирует свои мускулы, доказывая миру, что является сверхдержавой. Поэтому японские военные готовятся к непредвиденным обстоятельствам, связанным с ситуацией вокруг Тайваня. Наблюдая за украинскими событиями, в Токио не исключают возможность того, что Пекин выберет силовой вариант решения тайваньской проблемы.

И совсем не важно, готова ли Япония к вооруженному столкновению с Китаем, ведь если в него вступит Вашингтон, то и Токио будет вынужден сделать то же самое. Это предусматривает его договор о безопасности с США, обязующий Японию в случае конфликта предоставить американцам свою территорию и ресурсы.